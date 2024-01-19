Инвестору в Акмолинской области необоснованно начислили 25 млн тенге налогов

Прокуроры содействовали отмене необоснованно начисленных инвестору платежей, передает корреспондент Kazpravda.kz
В рамках сопровождения значимых инвестпроектов прокуроры выявляют проблему инвесторов.
Так, немецкий инвестор «Rubber Technical Items», который реализует проект по производству запчастей для авто и сельхозтехники, столкнулся с проблемой со стороны фискального органа.
Установлено, что налоговая служба по результатам таможенной проверки доначислила 25 млн тенге таможенных пошлин, НДС и пени. Основанием для доначисления послужило отсутствие некоторых данных в сертификатах о происхождении товаров.
"Несмотря на то, что инвестор представил дубликаты сертификатов о происхождении товара уже с недостающими необходимыми данными, налоговый орган не принял их во внимание. По акту прокурорского надзора необоснованно доначисленная сумма по итогам таможенной проверки отменена. Сопровождение инвестпроекта продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры области", – рассказали в ведомстве.