Инвестору в Акмолинской области необоснованно начислили 25 млн тенге налогов

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В рамках сопровождения значимых инвестпроектов прокуроры выявляют проблему инвесторов.

Так, немецкий инвестор «Rubber Technical Items», который реализует проект по производству запчастей для авто и сельхозтехники, столкнулся с проблемой со стороны фискального органа.

Установлено, что налоговая служба по результатам таможенной проверки доначислила 25 млн тенге таможенных пошлин, НДС и пени. Основанием для доначисления послужило отсутствие некоторых данных в сертификатах о происхождении товаров.