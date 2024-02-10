Флаги Казахстана и Узбекистана нарисовали на снеговике спасенные дети иностранцев

Аварийно-спасательные работы продолжаются на дорогах Актюбинской области в связи с непогодой, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В связи с закрытием дорог в период ухудшения погодных условий спасатели эвакуировали в Актюбинской области иностранных граждан в пункты обогрева.

«Дети иностранных граждан, ожидающие открытия дороги в Айтекебийском районе, слепили снеговика и разрисовали его разноцветными красками. На снеговике изображены флаги Узбекистана и Казахстана», - сообщили в МЧС РК.

За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 184 выезда, из них на пожары и случаи горения 60, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 124, при которых спасено и эвакуировано 118 человек.