Фонд «Қазақстан халқына» за три года оказал благотворительную помощь на 186 млрд тенге

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В ходе выступления на пресс-концеренции в СЦК Болат Жамишев отметил, что за три года работы фонд «Қазақстан халқына» инициировал 104 благотворительных проекта, из которых 62 уже успешно завершены. На их реализацию было выделено 240 млрд тенге, что позволило охватить ключевые сферы: сельское образование, здравоохранение, реабилитацию, социальную поддержку, культуру, инклюзивный спорт и помощь при чрезвычайных ситуациях.

Фонд реализует свои проекты в основном в селах, моно- и малых городах, решая системные проблемы, которые долгое время оставались без должного внимания.

Финансирование обеспечивается за счет благотворительных взносов доноров. Общая сумма полученных взносов составила 252 млрд тенге. Из которых всего на благотворительную помощь Фонд направил 186,5 млрд тенге на помощь за три года, из них 96,6 млрд тенге в 2024 году.

«Вклад АО «Самрук-Казына» играет значимую роль в деятельности фонда. Так, в рамках реализации предвыборной программы главы государства «Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» ежегодно не менее 7% от чистого дохода «Самрук-Казына» перечисляется в фонд. В 2024 году Фонд получил 66,6 млрд тенге, в 2025 году ожидается поступление выделенных средств в размере 50 млрд тенге, которые будут направлены на реализацию благотворительных проектов. В рамках Закона РК «О лотереях и лотерейной деятельности» Фонд получил 1,4 млрд тенге в 2024 году от оператора лотереи АО «Сәтті Жұлдыз». Фонд строго контролирует использование средств. Внедрены механизмы прозрачности, создана независимая служба внутреннего аудита, реализация всех проектов подтверждается ежегодными внешними аудитами компании Ernst&Young», – пояснил он.

Кроме того, в сфере образования реализуются 19 программ, включая масштабируемый проект модернизации малокомплектных сельских школ в Актюбинской области. В 134 школах обновлена материально-техническая база и в пилотном режиме были апробированы четыре модели обучения, из которых выбрана наиболее оптимальная. Этот проект будет внедрен фондом еще в трех областях.

Одной из флагманских инициатив фонда стала программа «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности». С 2022 года на оснащение 135 школ в 17 регионах Казахстана было выделено 33,5 млрд тенге.

В рамках поддержки цифрового обучения в сельских школах и школах моно-городов было создано 360 кабинетов робототехники.

Образовательные гранты фонда предоставили возможность для получения высшего образования более чем 3 тыс. студентов из малообеспеченных семей, с инвалидностью, из сельской местности, предоставив им путевку в жизнь.

Благотворительные проекты фонда демонстрируют эффективные подходы к решению системных проблем, которые могут быть масштабированы на национальном уровне, благодаря тесному сотрудничеству с партнерами и акиматами.

В сфере социальной поддержки и реабилитации фонд реализует 29 проектов на общую сумму 16,3 млрд тенге. Основное внимание уделяется созданию реабилитационных центров для детей с особыми потребностями в областных и районных центрах, а также созданию центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

«Фонд обеспечил 185 детей и представителей молодежи с инвалидностью инновационными протезно-ортопедическими изделиями, что способствует улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями. До конца 2025 года в рамках программ «QH Оңалту орталықтары» и «QH Аудандық оңалту орталықтары» планируется открытие 25 областных и районных реабилитационных центров в регионах Казахстана, что обеспечит шаговую доступность услуг для детей с особыми потребностями. Фонд реализует 14 программ и проектов в сфере спорта и культуры на общую сумму 9,5 млрд тенге», – прокомментировал спикер.

Также он добавил, что в ЗКО проводится масштабная модернизация 25 сельских библиотек, которые преобразуются в комьюнити-центры, предоставляющие жителям доступ к культурным и образовательным ресурсам. Проект охватит более 130 тыс. человек, улучшая качество жизни в сельской местности.

Для поддержки спортивной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах фонд открыл 100 спортивных залов, предоставляя молодежи возможность заниматься физической активностью.

В рамках дальнейшего развития инфраструктуры запланировано строительство 40 ангарных спортивных залов в сельских районах, моно- и малых городах, из которых 4 уже введены в эксплуатацию.

В рамках оказания помощи при чрезвычайных ситуациях фонд реализовал 13 проектов. В 2024 году построено 627 домов в 5 регионах, для семей, пострадавших от паводков.

В сфере здравоохранения фонд реализует 30 программ и проектов на сумму 132,8 млрд тенге. Основные направления включают финансирование приобретения инновационных таргетных лекарственных средств, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием от лучших мировых производителей и обучение медицинских специалистов в лучших зарубежных организациях, для внедрения передовых технологий в Казахстане.

«Особое внимание уделяется поддержке пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями. С 2022 по 2024 гг. фонд обеспечил лекарственными препаратами 490 граждан с орфанными заболеваниями, из которых 371 — дети, на общую сумму 62,3 млрд тенге. В период с ноября 2023 г. по декабрь 2024 г. помощь получили 1 284 пациента с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, на общую сумму более 14,76 млрд тенге. В 2023-2024 гг. для развития онкологической службы в 5 регионах были приобретены линейные ускорители электронов, компьютерные томографы и навигационные системы на сумму 19,8 млрд тенге. В целях развития детской нейрохирургии было оснащено оборудованием 22 медицинских организации в 19 регионах, что значительно повысило качество медицинской помощи детям», – аргументировал Болат Жамишев.

Фонд стремится поддерживать государственные инициативы, дополняя их в рамках социальной помощи, но не заменяя функции Минздрава особенно в вопросах обеспечения орфанных больных необходимыми препаратами.

В октябре прошлого года фонд совместно с АО «Самрук-Қазына» организовал Конференцию национальной благотворительности, где представители крупного бизнеса обсудили важность благотворительности в регионах их присутствия, что способствует усилению социальной ответственности бизнеса.

Фонд инициировал программу «Малые города – большие возможности», направленную на развитие социальной сферы в малых и моногородах. Инициатива была поддержана участниками Конференции национальной благотворительности, организованной фондом совместно с АО «Самрук-Қазына».

Программа предусматривает адаптацию модульных благотворительных проектов фонда под конкретные нужды малых городов с участием градообразующих предприятий и местного бизнеса. Она нацелена на вовлечение бизнеса не только в финансирование, но и в активное участие в улучшении социальной сферы городов, где проживают их сотрудники.