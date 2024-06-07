Количество книг в спецбиблиотеках Казахстана превысило миллион

Согласно последним данным, общий фонд спецбиблиотек республики составляет 1 010 076 книг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане функционируют 17 специальных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан, включая 1 республиканскую, 7 областных, 4 городских, 2 филиала и 3 специальных отдела. Количество читателей этих библиотек по стране достигло 49 272 человека, а число посетителей - 423 860.

Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих выполняет роль методического центра для 16 специализированных библиотек по всей стране.

По последним данным, общий фонд спецбиблиотек республики составляет 1 010 076 книг. Книжный фонд увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Специальные библиотеки являются уникальными культурными центрами, которые помогают незрячим и слабовидящим читателям и членам их семей эффективно проводить досуг, развивать духовную грамотность, приобретать знания и получать различную информацию через Интернет, отметили в Минкультуры.