Фонд всеобуча: родители сами будут выбирать поставщиков одежды для школьников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на брифинге в СЦК рассказала председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер напомнила, что в стране действует фонд Всеобщего обязательного образования. В рамках фонда матпомощь оказывается детям из семей, которые получают АСП, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

«Финансовую помощь в преддверии начала учебного года получат школьники, которые оказались и в чрезвычайной ситуации. Министерство просвещения усовершенствовало механизм оказания помощи в части перечисления денег на карты родителей. Это позволит родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды, школьных принадлежностей, исключая получение некачественных товаров», – сообщила она.

Также министерство решило проблему неравномерного распределения средств фонда Всеобуча. Теперь установлен минимальный объем финансовой поддержки на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров, школьных принадлежностей, который не должен быть ниже величины прожиточного минимума – 43 407 тенге. Размер матпомощи должен быть не ниже этой суммы.

По информации спикера, на счета родителей уже перечислены свыше 3-х млрд тенге с охватом 78 тыс. детей. Процесс продолжается.

Оспанова обратилась к бизнесу для недопущения необоснованного роста цен перед школой и акиматам – для организации школьных ярмарок.

Она напомнила, что ежегодно проходит акция «Дорога в школу» для помощи детям из малообеспеченных семей. По телефону горячей линии можно обратиться тем, кто нуждается и тем, кто хочет помочь.