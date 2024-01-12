Форма самоидентификации

В Алматы Союз этнодизайнеров Казахстана совместно с Центральным государственным музеем РК провели международный симпозиум профессиональных художников, преподавателей художественного труда и дизайнеров стиля этно-арт.

В рамках мероприятия была презентована книга «Шығыстың шеберлері» («Мастера Востока»), где были собраны воедино произведения современных мастеров и ремесленников, реализующих свое творчество в лучших традициях, проверенных веками технологиях и жанрах прикладного искусства. Также симпозиум сопровождала выставка уже готовых работ и мас­тер-классы искусниц народного творчества. Вишенкой на торте стал показ современных коллекций одежды «Ұлпан», «Айпара», «Шаңырақ», «Самғау», созданных казахстанскими и кыргызскими этнодизайнерами по мотивам народных костюмов.

– В России есть Музей прикладного искусства в Подольске, в свое время Илья Глазунов открыл его на собственные средства, –рассказывает профессор, доктор педагоги­ческих наук Ермек Асылханов. – Когда мы с ним встретились, я учился в Суриковском институте, защищал диссертацию. Он сказал, что все искусство прекрасно, но при этом мы не должны забывать своих корней, а это начинается с ценностной материальной культуры, то есть с произведений декоративно-прикладного искусства. Следующим пунктом он отметил, что народные промыслы и мотивы необходимо использовать в повседневной жизни, не просто как выставочные или музейные экспонаты, а применять и использовать их в современности. Это касается и элементов народной одежды, традиционного орнамента, архитектурных форм и фольклорных сюжетов, чтобы сохранить возможность для собственной самоидентификации в условиях глобального мира. Сейчас все рисуют абстракцию: в Казахстане, в России, в Америке – такие работы хоть и двигают мир искусства к новым формам, но выглядят одинаково. А вот в этнодизайне заложены исторические формы самоидентификации наших народов.

Работы из войлока, кожи, гобелены, разного рода аппликации и произведения синкретического искусства, включающие в себя сочетание и использование современных материалов в элементах традиционного мастерства, не были в этот день одиноко представленными на стендах музея. Непосредственно рядом со своими работами мастера из различных районов нашей страны и ближнего зарубежья ткали, пряли, валяли, вышивали свои новые работы и произведения.

– Это технология мокрого валяния овечьей шерсти, – объясняет, не отрываясь от рукоделия, учитель художественного труда КГУ «Кушокинская ОШ» Бухаржырауского района Карагандинской области Лаура Жалелова. – Вообще существуют две техники: мокрое и сухое валяние, я занимаюсь и той, и другой. Люблю экспериментировать, мне все время не нравится качество уже готовой работы, и каждый раз я стараюсь его как-то улучшить. Чтобы цвет не «убежал», чтобы симметрия сохранялась. В процессе своих экспериментов пришла к тому, что различные элементы своих работ сначала собираю отдельно, а потом уже соединяю в едином произведении, тогда и результат получается гораздо эффектнее, и смотрится органичнее. То есть отдельно готовится основа, отдельно валяется цветное полотно, из которого вырезается уже сам узор. Потом уже элементы соединяются, и уже трудно предположить, что они не были изначально единым целым.

За соседним столиком Роза Калдыбайкызы из Карагандинской области вручную на собранной из пластиковых водопроводных труб станине ткет замысловатый узор. Тягу к рукоделию она обрела еще в детстве и уже много лет своими работами радует всех, кто успел прикоснуться к ее творчеству, включая как обычных почитателей ее ремесла, так и искушенных ценителей прикладного искусства на различных выставках и фес­тивалях. При этом художница не использует уже готовые эскизы, а, изначально их придумав и зарисовав в тетради, держит в голове. Узор сам дальше диктует, как ему лучше и изящнее уместиться на полотне.

Тут же рядом Жумагуль Каримжанова, преподаватель лицея в городе Кунаеве, плетет циновку из травы чий. Обернутые разноцветным войлоком стебли постепенно складываются в замысловатую мозаику или же заранее продуманный сюжет.

– Сегодняшнее мероприятие – это праздник не только для наших художников, но и для педагогов, что в данный момент работают в школах, – комментирует член Сою­за художников РК, заслуженный работник науки и образования Болатбек Нурбатыров. – На выставке в Центральном музее представлены работы, в том числе школьных учителей и их учеников. Дело в том, что у нас есть большая проблема – в школах убрали такой важный на наш взгляд предмет, как изобразительное искусство. Это, можно сказать, трагедия, ведь если в школе нет рисования, музыки, мы можем утратить целое поколение. Поэтому мы уже третий год поднимаем этот вопрос и выставляем работы по всему Казахстану, показываем, что любовь к искусству развивать в школе необходимо.

На сегодняшний день Союз этнодизайнеров Казахстана прилагает много усилий для возрождения интереса к национальным традициям, истории. Цель союза – прославить на мировом уровне богатое культурное наследие наших предков и популяризировать его на всех континентах.