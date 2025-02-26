Формализм недопустим

Системные недоработки при подготовке к весенним паводкам выявила прокуратура области. Нарушения и рекомендации по их устранению были озвучены на координацион­ном совете, прошедшем с участием главы региона Наримана Турегалиева и прокурора ЗКО Серика Шалабаева.

В прошлом году во время крупнейшего за последние 80 лет паводка было подтоплено 22 населенных пункта области, частично и полностью разрушено более 10 тыс. жилых домов, социальных и производственных объектов. Вместе с тем причину неготовности к наводнению прокуроры видят не только в масштабах природной стихии, но и в упущениях со стороны местных исполнительных и уполномоченных органов.

Как отметил первый заместитель прокурора ЗКО Даурен Умаргалиев, из 166 мероприятий утвержденного распоряжением акима области Комп­лексного плана подготовки к паводковому периоду прошлого года неисполненными остались 23 пунк­та. По акту прокурорского надзора семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, двое – к административной.

В текущем году ситуация пов­торяется, должные выводы не сделаны. В частности, согласно распоряжению акима области от 10 января, необходимо было до 1 февраля создать штаб по организации противопаводковых работ. В Уральске этот коллегиальный орган организован только после вмешательства прокуратуры.

Для анализа готовности к паводкам и наличия проблемных вопросов департамент по ЧС на постоянной основе изучает данные акиматов по реализации противопаводковых мероприя­тий. Но в установленный срок такие данные не направляются, что свидетельствует о недостаточном взаимодействии между акиматами и органами ЧС. В результате в уполномоченном органе отсутствовали сведения о готовности бригад по откачке воды, формировании запасов, техники и ответственных лицах, закрепленных за сельскими округами.

Первый заместитель прокурора ЗКО подверг критике и планирование мероприятий как важнейший этап предупреждения чрезвычайных ситуаций. К примеру, план подготовки к паводковому периоду Каратобинского района состоит из пунктов, которые отражались в предыдущих годах. То есть документ просто продублирован, без учета и анализа обстановки, сложившейся прошлой весной. Так, село Коржын было почти полностью подтоплено, из 129 домов 90 пришлось возводить заново. Согласно анализу данных, паводкоопасная ситуация сегодня сохраняется для пяти населенных пунктов района, однако противопаводковые мероприятия по плану охватывают лишь три села. По мнению прокуратуры, не предус­мотрена акиматом района очистка от снега территорий населенных пунктов.

Учитывая глубокое промерзание почвы и наличие ледяной корки на поверхности земли, угрозу нынче представляют и талые воды. Для защиты от них начато строительство 57 дамб. Эти сооружения должны стать искусственным препятствием и не допустить проникновения талых вод со степей. Пока в зоне риска находятся 58 населенных пунктов.

Но у прокуроров есть нарекания и по этим работам. Так, в районе Байтерек по 19 дамбам экспертиза проектов проведена в частной организации, тогда как по закону эти проекты должны были пройти госэкспертизу. В Уральске строительство восьми дамб осуществлялось без выделения земельного участка и разработки проекта, что ставит под сомнение качество работ. Эти нарушения следует устранить, а заодно организовать техническое обследование построенных дамб.

Причинами прорывов плотин на реках Акбулак в Бурлинском районе и Барбастау в Теректинском районе в прошлом году стало нарушение правил эксплуа­тации гидротехнических сооружений, напомнил прокурор. Ответственными лицами не был обеспечен своевременный сброс воды. В результате в Бурлинском районе было подтоплено 14 жилых домов, погибло шесть голов скота, в Теректинском районе в пяти населенных пунктах эвакуировано шесть тысяч человек.

На сегодня 20 гидротехничес­ких сооружений, находящихся на балансе МИО, в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, по мнению прокуратуры, вновь образованному КГУ «Батысирригация» следует наладить работу по регулированию уровня воды в водохранилищах и обеспечить постоянный контроль за их наполняемостью. Учитывая, что на ремонт ветхих и старых ГТС требуются ресурсы и время, предприятию следует разработать долгосрочный план и проводить системную работу по приведению их в соответствие.

Отдельная рекомендация касалась мониторинга естественных водоемов. Из более чем 200 рек и озер ЗКО 45 имеют постоянный сток в паводковый период. РГП «Казгидромет» предоставляет гидрологические прогнозы по 18 рекам. Без внимания остаются 27, на которых в прошлом возникали паводковые явления. В зоне подтопления этих рек находится 21 населенный пункт. В этой связи РГП «Казгидромет» совместно с акиматами следует рассмотреть вопрос об установке временных гидропостов, счи­тают в надзорном органе.

Прошлой весной в регионе зафиксировано две волны наводнения: первая была вызвана талыми водами и осадками, вторая – из-за повышения уровня воды в реке Урал. В данный момент уровень главной водной артерии региона составляет 163 см, но он во многом зависит от Ириклинского водохранилища. На протяжении многих лет в меженный период в среднем из него сбрасывалось в Урал 15 кубометров воды в секунду. В прошлом году из-за паводков и прорывов дамб в России зафиксирован рекордный сброс в Урал – свыше 2 тыс. кубометров в секунду. Это стало причиной превышения опасной отметки в 850 см – уровень воды в реке достиг годового максимума в 865 см. На данный момент из водохранилища вода поступает в объеме 108 кубометров в секунду.

– Если Российская Федерация не превысит сброс в полторы тысячи кубометров в секунду, то по Уралу рисков не ожидаем. Поэтому ДЧС и Казводхозу для контроля ситуации необходимо наладить обмен оперативной информации с приграничными областями России, – отметил прокурор.

По предварительным прогнозам, ожидаемый подъем Урала не должен превысить 650 см.