​Формируется правовая база

Общественные слушания по воп­росам предложенной Президентом программы конституционных реформ прошли в Министерстве юстиции. На обсуждение были вынесены два проекта конституционных законов, содержащие положения о передаче полномочий Президента. Оба документа преду­сматривают внесение изменений и дополнений в ряд нормативных актов, но не затрагивают Конституцию.

– Первый законопроект преду­сматривает изменения и дополнения в три конституционных закона Республики Казахстан – «О Правительстве», «О Президенте» и «О судебной системе и статусе судей», – уточнила, выступая на слушаниях, заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина. – Второй разработанный министерством документ предполагает поправки в 4 кодекса и 22 закона. Все полномочия, которые затрагивают законопроекты, предполагается передать иным государственным органам и в первую очередь – Правительству.

Как было озвучено на слушаниях, первый законопроект предполагает перераспределение ряда организационно-правовых и управленческих функций, относящихся к сфере государственного управления. На уровень Правительства передаются следующие полномочия: образование Респуб­ликанской бюджетной комиссии; определение системы государственного планирования (будет проводиться по согласованию с Президентом); утверждение стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту; утверждение перечня охраняемых государственных объектов (по согласованию с Администрацией Президента).

Второй законопроект преду­сматривает перераспределение организационно-правовых полномочий Главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности. Речь идет о полномочиях, которые возможно передать в компетенцию Правительства либо уполномоченного органа, предусмотреть исполнение указанных в законопроекте функций Правительством по согласованию с Президентом или АП.

– Предполагаем, что оба законопроекта будут внесены в Парламент не позднее 15 марта текущего года, – отметила Зауреш Баймолдина.

Она также подчеркнула, что проведение общественных слушаний по двум проектам конституционных законов были необходимы, чтобы обеспечить «взгляд со стороны» на разработанные документы. Это позволит выпустить качественные, выверенные документы, которые будут эффективно работать после их принятия.

Заместитель министра напомнила, что программа конституционных реформ инициирована Президентом Нурсултаном Назарбаевым. О своем решении Глава государства объявил в специальном обращении 25 января. Он поручил Правительству разработать и в приоритетном порядке внести в Парламент проект закона с поправками в Конституцию, закрепляющими перераспределение полномочий между ветвями государственной власти.