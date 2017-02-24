​Формируется правовая база

Свежий выпуск
379
Адина Нурберген

Общественные слушания по воп­росам предложенной Президентом программы конституционных реформ прошли в Министерстве юстиции. На обсуждение были вынесены два проекта конституционных законов, содержащие положения о передаче полномочий Президента. Оба документа преду­сматривают внесение изменений и дополнений в ряд нормативных актов, но не затрагивают Конституцию.

– Первый законопроект преду­сматривает изменения и дополнения в три конституционных закона Республики Казахстан – «О Правительстве», «О Президенте» и «О судебной системе и статусе судей», – уточнила, выступая на слушаниях, заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина. – Второй разработанный министерством документ предполагает поправки в 4 кодекса и 22 закона. Все полномочия, которые затрагивают законопроекты, предполагается передать иным государственным органам и в первую очередь – Правительству.

Как было озвучено на слушаниях, первый законопроект предполагает перераспределение ряда организационно-правовых и управленческих функций, относящихся к сфере государственного управления. На уровень Правительства передаются следующие полномочия: образование Респуб­ликанской бюджетной комиссии; определение системы государственного планирования (будет проводиться по согласованию с Президентом); утверждение стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту; утверждение перечня охраняемых государственных объектов (по согласованию с Администрацией Президента).

Второй законопроект преду­сматривает перераспределение организационно-правовых полномочий Главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности. Речь идет о полномочиях, которые возможно передать в компетенцию Правительства либо уполномоченного органа, предусмотреть исполнение указанных в законопроекте функций Правительством по согласованию с Президентом или АП.

– Предполагаем, что оба законопроекта будут внесены в Парламент не позднее 15 марта текущего года, – отметила Зауреш Баймолдина.

Она также подчеркнула, что проведение общественных слушаний по двум проектам конституционных законов были необходимы, чтобы обеспечить «взгляд со стороны» на разработанные документы. Это позволит выпустить качественные, выверенные документы, которые будут эффективно работать после их принятия.

Заместитель министра напомнила, что программа конституционных реформ инициирована Президентом Нурсултаном Назарбаевым. О своем решении Глава государства объявил в специальном обращении 25 января. Он поручил Правительству разработать и в приоритетном порядке внести в Парламент проект закона с поправками в Конституцию, закрепляющими перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. 

Популярное

Все
Налоги и закон Парето
Жители Алматинской области выступают против строительства птицефабрики рядом с их селом
Пока местные чиновники бодро рапортуют о ликвидации стихийных свалок, контейнеры во дворах Семея неделями утопают в мусоре
Благодатная степь Карима Мынбаева
Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов
Восставший из пепла
Один в поле не воин
Начать с начала
Смена часового пояса вместо ожидаемого положительного эффекта принесла жителям региона только неудобства
В условиях глобальной неопределенности
Чтобы цели достигались, желания исполнялись, душевное спокойствие было в ресурсе, а вы сами – в потоке и тренде, нужно обратиться к национальной культуре, вспомнить мудрость, выпестованную веками народом
Что год политический нам готовит?
Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой
Не давите на газ
Будьте здоровы!
Трагедия в высотке
В память о «шаянском Шолохове»
Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества
На кортах Австралии
Высокий уровень грунтовых вод стал причиной конфликта между акиматом и жителями поселка Атамекен
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть и почтил память жертв январских событий
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
В память о «шаянском Шолохове»
Свежий выпуск
Благодатная степь Карима Мынбаева
Свежий выпуск
Трагедия в высотке
Свежий выпуск
В условиях глобальной неопределенности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]