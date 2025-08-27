Фото: Жандос Ергазиев

26 сентября во Дворце Республики пройдет глобальный форум Be Woman Asia, объединяющий лидеров мнений, предпринимателей, государственных деятелей, экспертов, представителей НКО и корпоративного сектора со всего региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет мероприятия

Проект пройдет под темой «The Power of Generations / Сила поколений», акцентируя внимание на преемственности и долгосрочных инвестициях в образование, технологии, человеческий капитал и развитие новых рынков, и символизируя диалог между разными возрастами, культурами и опытом, когда мудрость старших соединяется с энергией молодых, рождая новые идеи и решения для будущего.

Ключевые темы форума: Искусственный Интеллект и цифровая трансформация, ESG и устойчивые инвестиции, женское предпринимательство и финансы, образование и социальное воздействие, креативная экономика и культурная дипломатия.

«Трансформация общества возможна тогда, когда мы объединяем разные сферы, поддерживаем молодежь и раскрываем потенциал женщин-лидеров как агентов изменений. Мы стремимся дарить не только мотивацию, но и практические инструменты – знания, ресурсы и глобальные связи, которые помогают реализовать идеи на практике», – делится основатель проекта Жанна Кан.

Попечительский совет Be Woman Asia возглавляет Аида Балаева, министр культуры и информации РК и председатель Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. По ее словам, вопрос равных прав и возможностей женщин сегодня является одним из приоритетов президентских реформ. Казахстан последовательно проводит прогрессивную политику, ориентированную на поддержку женщин: усовершенствованы законы о равных правах и возможностях, о профилактике бытового насилия.

В области гендерного равенства реализованы важные реформы: введена обязательная квота для женщин и молодежи в партийных списках, отменен список из 213 профессий, ранее недоступных для женщин, открыты центры развития женского предпринимательства. Эти шаги позволили Казахстану существенно укрепить свои позиции в Индексе глобального гендерного разрыва.

Форум Be Woman, ставший инициативой гражданских активистов – логичное продолжение работы по защите равенства и безопасности, расширения прав и возможностей. Сегодня BeWoman становится не только площадкой идей, но и одним из важнейших проектов, мотивирующих женщин к развитию. И символично, что именно казахстанские женщины инициировали и проводят событие глобального масштаба, усиливающего результаты работы государства и укрепляющего статус нашей страны, как центра международного диалога и лидерства», – отмечает министр.

Как и в минувшем году Алматы ждет насыщенная 9-часовая программа с вдохновляющими выступлениями, более 10 панельных сессий на нескольких сценах, и нетворкингом.

В числе подтвердивших участие международных спикеров: Брайан Трейси (онлайн), Рита Макграт (Rita McGrath), Аюми Мур Аоки (Ayumi Moore Aoki), Лиэнн Робертс (Leanne Robers), Владимир Познер, Ирина Хакамада, Татьяна Ким, Игорь и Екатерина Рыбаковы, а также популярные нишевые эксперты и лидеры мнений из Казахстана, Австрии, Азербайджана, Бразилии, Великобритании, Германии, Китая, Кыргызстана, Индии, Ирана, Италии, ОАЭ, Пакистана, России, Сингапура, США, Туниса, Узбекистана, Франции и Южной Кореи.

BeWoman Asia — это живая платформа для открытого диалога о будущем, технологиях, бизнесе, здоровье и социальной роли женщин. Здесь обсуждают то, что определяет завтрашний день, и создают проекты, выходящие за пределы страны и региона. Так, в Алматы будет презентовано исследование Школы управления СКОЛКОВО «Как проведение форума BeWoman повлияло на женский бизнес в Казахстане».

Также в рамках проекта для поддержки молодых художников Центральной Азии проходит стипендиальная программа «Рисуя будущее». Работы участников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана принимались до 10 августа. До 31 августа пройдет отбор финалистов из 455 поданных к рассмотрению заявок, и уже 20 сентября в Almaty Gallery пройдет открытие выставки финалистов.

Напомним, первый форум BeWoman состоялся в Алматы в 2025 году: после пилотного проекта в Ташкенте весной минувшего года, в культурной столице Казахстана наряду с региональными спикерами, на площадке проекта выступили Мэй Маск, Татьяна Ким, Ксения Собчак, Арсен Томский и многие другие. Участниками в онлайн и офлайн формате стали более 9 000 зрителей из 13 стран.

Регистрация на форум открыта, количество мест ограничено. Дополнительная информация - на официальном сайте мероприятия.