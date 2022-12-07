Форум красивых и деловых

Почетными гостями мероприя­тия стали представители ряда международных и региональных общественных объединений. Форум посетили аким области Жетысу Бейбит Исабаев и замес­титель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев. Встреча показала: будущее экономики села – в женских руках.

Пример тому – сотни успешных проектов, реализуемых сегодня в двух областях. Женщины смело берут инициативу в свои руки, вкладывают в дело сердце и душу, потому что им надо жить, растить детей, поднимать внуков. А ради этого они сворачивают горы и идут вперед, несмотря на трудности.

Зауреш Султанбекова приехала из Талгарского района Алматинской области. Она более трех лет шьет корпе в национальном стиле. Ее изделия украшают традиционные казахские узоры, орнаменты, каждый – со своим глубоким философским смыслом.

Сегодня без корпе трудно представить дом казаха. Поэтому они пользуются большим спросом. Примечательно, что этот вид мастерства женщина переняла у своих бабушки и матери.

– Корпе – большая часть приданого невесты, их шьют специально для новорожденных, передают по наследству в качестве богатства общего дома. Желающих купить много. Чаще всего мы шьем по заказу. Это очень кропотливая работа. Для меня важно порадовать покупателей, чтобы мои курак корпе или махаббат корпе принесли людям счастье, – рассказывает бизнесвумен.

У нее я и узнала историю названия курак корпе. Оказывается, мудрый казахский народ создал его не случайно. Лоскутные одеяла шили специально для семьи, где постоянно умирали новорожденные дети. Младенца заворачивали в него и молились, просили: «Адамның басы құралсын», что означает «Пусть будет человек».

Все свои умения и таланты Зауреш передает незаменимой помощнице – дочери Балжан Оразханкызы. Девушка делает успехи и даже создала свое направление – шьет современные женские сумочки, украшая их национальными узорами.

Сырмак, паласы, камзолы, чапаны и халаты из шерсти в нацио­нальном стиле шьет и другая мастерица из села Ескельды Каратальского района области Жетысу – Куляйхан Самед. Она работает и с кожей. На выставку привезла коллекцию детской обуви. Планирует разработать бизнес-план и расширить свое дело. Женщина трудится вместе с супругом – инвалидом первой группы.

Светлана Мукашева из села Койлык Сарканского района области Жетысу выращивает и перерабатывает фрукты и ягоды.

– Вся наша продукция пользуется большим спросом. Варенье и джемы из малины, черной смородины и крыжовника люди покупают с большим удовольствием. Экологически чистая продукция даже не успевает попасть на полки магазинов. Ее закупают школы и детские сады, увозят в соседнюю Абайскую и Восточно-Казахстанскую области. Предприятие работает уже более десяти лет, – рассказала она.

Светлана Мукашева поделилась своими планами расширения бизнеса для увеличения объемов производства. Для этого она хочет получить государственную поддержку. Что ж, планы вполне реальные и хочется пожелать женщине только успехов. Сельчанка обеспечила работой не только свою семью, но и десять своих земляков.

– Я очень люблю свою работу, это мое призвание, – рассказывает еще одна представительница бизнеса этого же района, глава крестьянского хозяйства «Дары природы» Елена Бычковская. – Если надо, то сама и за трактор сажусь.

На ярмарку женщина привезла сборы лечебных трав. Бизнес­вумен благодарит районный акимат и палату предпринимателей за помощь в предоставлении земли. Сейчас в ее владении 10 га. На них Елена выращивает целебные травы шести видов, в том числе кустарники боярышника и смородины. В сезон обеспечивает работой 10 человек. Сейчас работает над созданием уникального лечебного чайного напитка.

На ярмарке-форуме участвовала и талдыкорганский этнодизайнер Жанар Келгенбаева. Она более 6 лет создает из натуральных волокон – шерсти, шелка, вискозы – очень красивые национальные изделия. Женщина самостоятельно научилась рукоделию. В планах у нее – открыть большую мастерскую.

– Я выезжаю два раза в месяц на ярмарки в Алматы. Там мои изделия расходятся как горячие пирожки. Люди покупают национальные чапаны, тюбетейки, жилетки, тапочки. Очень радует, что наше общество все больше начало интересоваться этническим стилем, – говорит рукодельница.

Таким же талантом обладает 37-летняя дизайнер-швея из Илийского района Алматинской области Женисгуль Даулетова. Трудится она в этой сфере уже свыше 17 лет. В 2019 году благодаря государственной поддержке выиграла грант в размере 2 млн тенге и купила на эти деньги оборудование. И с тех пор, как говорит, начала делать национальные украшения.

Первым помощником Ольги Лукьяновой, бизнесвумен из Каратальского района области Жетысу, стал ее 15-летний сын Дэвид. Еще в 12 лет он мечтал поставить свой первый улей. Но мама очень сомневалась и пошла навстречу сыну только спустя три года. Сегодня у школьника медовый бизнес наладился. Он также уговорил маму открыть сувенирный цех в собственном гараже.

Семья еще выращивает павловнию – одно из самых красивых и быстрорастущих деревьев в мире. Сегодня только для рассады имеется 200 саженцев.

Вот такие интересные и разные люди приехали нынче на форум. Женщины, бесспорно, уникальные, сильные, инициативные. У каждой – своя судьба, своя история жизни. Не у всех все получилось сразу. Но они достигают цели.

В беседе с нами многие говорили о том, что мечтают получить кредиты, гранты для продолжения дела. У каждой из участниц форума свои планы, свои мечты, но цель одна – стать самостоятельной, не зависеть от окружаю­щих. Некоторые наши собеседницы приехали на историческую родину из Китая, Монголии и сегодня благодарны родной стране за теплую поддержку их идей.

Форум стал той площадкой, где женщины – действующие и начинающие бизнесмены, просто домохозяйки, решившие хобби превратить в бизнес, – обменялись опытом, показали свои изделия, увидели, как работают другие и наметили планы.

Надо отметить, что со дня разделения Алматинской области это стало первым общим мероприятием двух регионов. Женщины и здесь показали, что для настоящего общего дела не бывает никаких границ. Предпринимательниц поздравили руководители обеих областей.

– Одним из крупных инструментов поддержки бизнеса стал Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. В его рамках по итогам прошлого года 247 проектов на сумму порядка 20 миллиардов тенге, или 20,4%, было инициировано женщинами-предпринимателями, – отметил аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

В рамках гарантирования кредитов поддержку получили 317 проектов на сумму 6,2 млрд тенге, или 33%. Предпринимательницам выдано 148 грантов на 430 млн тенге.

В текущем году на предоставление государственных грантов для малого и среднего предпринимательства из бюджета Алматинской области выделено 170 млн тенге. На сегодняшний день из 575 заявок 324 поступили от женской половины бизнес-сообщества. Благодаря чему не только в городах, но и в сельской местности открыты аптеки, магазины, цеха по пошиву и ремонту одежды, обуви, производству кондитерских, хлебобулочных и молочных изделий, а также детские сады, кафе, салоны красоты, парикмахерские и многое другое.

– Ни для кого не секрет, что прекрасная половина нашего общества и в бизнесе отличается ответственностью, организованностью, успешностью, – отметил аким. – Деловые качества, бизнес-знания, опыт и вместе с тем душевная чуткость приносят значительную пользу в решении общезначимых социально-экономических и общественных задач, не говоря уже о сфере благотворительности.

Участников форума также приветствовал заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев. Он подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание развитию женского предпринимательства.

– Сегодняшнее мероприятие – особенное. Потому что оно посвящено нашим дорогим женщинам. Нам уже пора привыкать к тому, что они сегодня не только хранительницы домашнего очага, но и успешные бизнесмены, профессиональные государственные работники, политики, руководители. И мы говорим вам за это спасибо, – сказал он.

Председатель Совета деловых женщин области Жетысу, депутат областного маслихата Римма Салыкова рассказала о возможностях по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе, в том числе на селе, а также подчеркнула, что цель форума – не только рассказать о проблемах и поделиться опытом, но и вдохновить, придать уверенности тем, кто только мечтает об открытии собственного дела.

Со стороны участниц форума последовало несколько предложений по поддержке женского предпринимательства. Своим опытом успешного ведения бизнеса поделились председатели советов деловых женщин Актюбинской, Костанайской областей и города Шымкента Кульпаршин Айдарханова, Айгуль Акчалова и Алма Архабаева, международный юрист ILF & A Айгерим Берекешева, директор РФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Абляхат Балтаева, директор Союза соотечественниц Кыргызстана Галина Кетова и многие другие.

Завершился форум награждением победительниц конкурса-фестиваля «Құрақ көрпе» и подписанием меморандума с представителями деловых кругов Кыргызской Республики.

К слову, значимую работу сегодня в области Жетысу выполняет Центр поддержки женского предпринимательства при палате предпринимателей «Атамекен», действующий с ноября 2021 года. Оказывая нефинансовую поддержку, он предоставляет услуги для запуска стартапов, расширения и развития сущест­вующего бизнеса, привлекая к участию в различных бесплатных обучающих программах.

Только с начала года центром оказано уже 13 тыс. сервисных и информационных услуг, из которых порядка 7 тыс., или 54%, приходится на долю бизнесвумен.