Фото на память и удачу

фото авторов проекта и Юлии Гирько

Фотографии с оперной дивой, футболистами «Иртыша», ведущими телевизионных новостей – таким портфолио могут «похвас­тать» подопечные Павлодарского общественного фонда помощи бездомным животным «Вместе». Размещаются эти эмоциональные снимки в соцсетях, чтобы у четвероногих поскорее появился постоянный дом.

Как рассказала руководитель фонда «Вместе» Александра Старина, такой формат выб­рали, чтобы расширить информационное пространство.

– Идея проекта у меня поя­вилась давно, но все не получалось найти фотографа, ведь это волонтерская работа, требующая немало времени и большой отдачи, – подчеркивает Александра. – А этим летом откликнулась Юлия Гирько, и мы начали первые встречи в фотостудии «Есения».

Фотографировать животных непросто, ведь когда собаки попадают за пределы привычного им приюта, они меняются, и преж­де дружелюбная милаха может замк­нуться, не идти на контакт с незнакомым человеком. Раскрепостить животное сложно, но Юлии и участникам съемок пока все удавалось. Так что кадры получались отличные, благодаря чему в первые же дни новый дом обрели взрослый пес Миша, который уехал на Алтай, и небольшой щенок.

– Одна из первых наших гостей – мисс Павлодар-2023 Аделина Балгымбаева сразу после съемки «удочерила» малышку Хати, – рассказывает Александра. – Но к пристройству мы относимся очень серьезно. Все животные вакцинированы, стерилизованы, чипированы, имеют паспорта. Но в новую семью мы их отдаем только после личного знакомства с потенциальным хозяином, после осмотра соз­данных условий, заключения договора.

Большое внимание к четвероногим фотомоделям привлекла оперная певица Мария Мудряк. В июле она приезжала в родной Павлодар и приняла участие в фотосессии. Проект «Право на счастье» поддержали самые разные люди, например, заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, актриса театра Юлия Захарчук, руководитель Дома географии Александр Вервекин, шоумен Дмитрий Сургутанов и многие другие. Ну а самой массовой стала фотосессия перед матчем павлодарского клуба «Иртыш» – футболисты вынесли на поле одиннадцать щенков и сразу же сорвали аплодисмен­ты поддержки.

Приют, животные из которого участвуют в фотопроекте, существует давно, но именно Александра руководит им пос­ледние четыре года. И все это время, помимо пристройства, пытается решить важную проб­лему – необходимо перевезти приют из частного сектора в центре Павлодара. Для этого волонтерам нужна земля на окраине города, чтобы шумная компания не мешала соседям.

– Под опекой приюта сейчас больше 200 собак – самые маленькие щенки живут на передержках, а непосредственно в частном доме на Затоне (название микрорайона. – Прим. авт.) – 74 взрослые собаки. Когда я принимала дела, их было 140, остальных удалось пристроить, как и больше 70 кошек, так что сейчас у нас живут 22 мурлыки. Но из-за отсутствия свободного места новых подопечных мы не принимаем. Тем павлодарцам, кто звонит нам, я говорю как есть: если вы действительно хотите помочь животному, то и мы вам поможем – поймать, стерилизовать, привить, найти ветклинику, но жить или ждать новый дом животное будет на вашей территории, потому что у нас просто нет места.

Кстати, кошки попадут в объек­тив камеры Юлии Гирько, когда съемки будут проходить непосредственно в приюте – в фотостудии они просто отказываются позировать. Ну а завершится проект «Право на счастье» большой фотосессией, которая точно никого не оставит равнодушным.