Фотомиг из боевой службы: определены победители фотоконкурса Нацгвардии

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В Национальной гвардии МВД РК подвели итоги фотоконкурса «Фотомиг из боевой службы». В конкурсе приняли участие военнослужащие срочной службы со всех региональных командований и воинских частей

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Фотоконкурс проводился с целью формирования в обществе и Национальной гвардии МВД РК позитивного образа военнослужащих войск правопорядка, популяризации в молодежной среде воинской службы и лучших армейских традиций, уважительного отношения к человеку в погонах, а также демонстрации ратного труда военнослужащих при выполнении служебных и боевых задач, творческого развития солдат срочной службы, их активного участия в общественной деятельности и жизни воинских коллективов и поднятия имиджа.

Конкурсанты были представлены из разных регионов страны.

Победителем фотоконкурса «Фотомиг из боевой службы» стал военнослужащий Академии Национальной гвардии МВД РК курсант 1 учебного батальона Академии Национальной гвардии рядовой Асқар Жәлелов набравший 1143 голоса.

Почетное второе место занял старший специалист воинской части 6679 РгК «Шығыс» ефрейтор Мырзахмет Шарапов, который набрал 1039 голосов. Третье место досталось старшему солдату роты оперативного назначения воинской части 5516 РгК «Орталық» ефрейтору Нұрсұлтану Қайырғалиеву набравшему 882 голоса.

По итогам голосования все победители награждены дипломами и подарками от имени Заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова.

Стоит сказать, что после начала объявления фотоконкурса, все регионы откликнулись и представили своих самых лучших кандидатов Национальной гвардии. Фотоконкурс «Фотомиг из боевой службы» стал уже доброй традицией и будет проводиться ежегодно.

#Нацгвардия #фотоконкурс

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