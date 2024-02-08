Фракция AMANAT: наша цель – законодательная поддержка реформ президента

Депутаты Мажилиса – члены фракции партии AMANAT будут системно обеспечивать законодательную поддержку всех поручений главы государства, озвученных им в ходе расширенного заседания правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Жаслан Жумабеков

Новые задачи, стоящие перед парламентариями, обсудили сегодня в ходе собрания фракции. Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что президент обозначил самые важные для страны вопросы, требующие скорейшего решения.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении точечно и ярко указал на примеры неэффективного бюрократического подхода к выполнению его поручений. Сегодня необходим профессиональный подход, ориентированный на конкретный результат. Этого принципа мы должны придерживаться и в своей законотворческой работе. Каждый закон, который выходит из Мажилиса, должен работать на реализацию поставленных президентом задач по развитию страны и повышению благополучия наших граждан, – заявил председатель партии AMANAT.

Спикер Мажилиса добавил, что глава государства назначил премьер-министра, которого предложил AMANAT, что демонстрирует уровень доверия президента к партии и её большую солидарную ответственность за будущее страны.

- Главой государства поставлена конкретная цель – обеспечить ежегодный рост экономики на уровне не менее 6% в год и довести объем ВВП до 450 млрд долларов США к 2029 году. В этой связи депутаты парламента и правительство должны работать в единой связке. Только так можно эффективно решить все поставленные задачи, – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе собрания по практической реализации поручений президента также выступили члены фракции партии.

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Резюмируя итоги собрания, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция AMANAT должна усилить работу по реализации всех поручений президента.