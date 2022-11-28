Франция уже в плей-офф

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Аскар Султан

Соперница сборной Казахстана по отбору на Евро-2024 – Дания – уступила действующим чемпионам мира благодаря голу Килиана Мбаппе.

Первенство планеты по футболу в Катаре набирает обороты: некоторые коман­ды уже сыграли по две игры, а действующие чемпионы мира – французы – и вовсе пробились в следующий круг.

С момента выхода последнего номера газеты прошли 12 игр с участием 24 команд. Так, Швейцария обыграла Камерун со счетом 1:0, Уругвай разошелся миром с Южной Кореей – 0:0, Португалия сыграла результативный мачт с Ганой – 3:2, Бразилия была сильнее Сербии – 2:0, Уэльс проиграл Ирану – 0:2, Катар уступил Сенегалу – 1:3, Нидерланды сыграли вничью с Эквадором – 1:1, а Англия – с США – 0:0.

А теперь перейдем к поединкам второго тура. Сборная Туниса уступила Австралии со счетом 0:1 на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Единственный гол в матче забил нападаю­щий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте.

Гол Роберта Левандовского помог Польше обыграть Саудовскую Аравию на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райя­не. Причем на 39-й минуте Роберт не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал точную передачу на Петра Зелиньского, который не промахнулся. Саудовцы на 46-й минуте не смогли забить пенальти – неточен был Салем Аль-Давсари. А на 82-й минуте Левандовски переиграл вратаря и установил окончательный счет – 2:0.

На стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле встретились Аргентина и Мексика. Счет во встрече открыли южноамериканцы, у которых на 64-й минуте точным ударом с 18 метров ворота поразил Лионель Месси. Посодействовал Лео и второму голу, когда на 87-й минуте навесил в штрафную с углового, а полузащитник Энцо Фернандес забил второй мяч в ворота команды из Центральной Америки, установив окончательный счет – 2:0.

Лучше всех на мундиале пока выступают двукратные чемпионы мира – французы. На этот раз они со счетом 2:1 обыграли сборную Дании, которая уже в следующем году будет играть с национальной сборной Казахстана за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Победу Франции принес 23-летний звездный нападающий Килиан Мбаппе, оформивший дубль в этой игре. На 61-й минуте он забил первый мяч, а на 86-й – второй. У датчан же на 68-й смог отличиться Андреас Кристенсен.

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