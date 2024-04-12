Француженка поднялась на Эйфелеву башню по канату и побила мировой рекорд

Во Франции 34-летняя спортсменка Анук Гарнье поднялась по канату за 18 минут на второй этаж Эйфелевой башни, находящийся на высоте 110 м, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Моя мечта сбылась. Это волшебно», — поделилась Гарнье впечатлениями от установления рекорда, сообщила британская газета The Guardian.

Девушка начала заниматься лазанием по канату в 2022 году после победы на чемпионате мира по гонкам с препятствиями в своей возрастной категории. Тогда она захотела найти для себя новый вызов.

«Я сказала себе: 26 метров — это не так уж и много, на какой памятник я смогу забраться?» — рассказала она.

Одной из целей установления мирового рекорда стало также желание помочь больным раком, собрав деньги для поддерживающей онкобольных людей организации. Это заболевание было диагностировано у матери Гарнье, и девушка захотела внести свой вклад в борьбу с ним.

По словам француженки, она готовилась к испытанию целый год. Теперь Гарнье планирует вернуться к бегу с препятствиями. Кроме того, спортсменка будет нести олимпийский факел в Марселе в мае.