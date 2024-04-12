Француженка поднялась на Эйфелеву башню по канату и побила мировой рекорд

Lifestyle, Спорт
142
Айман Аманжолова
[email protected]

Во Франции 34-летняя спортсменка Анук Гарнье поднялась по канату за 18 минут на второй этаж Эйфелевой башни, находящийся на высоте 110 м, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано Copilot

«Моя мечта сбылась. Это волшебно», — поделилась Гарнье впечатлениями от установления рекорда, сообщила британская газета The Guardian.

Девушка начала заниматься лазанием по канату в 2022 году после победы на чемпионате мира по гонкам с препятствиями в своей возрастной категории. Тогда она захотела найти для себя новый вызов.

«Я сказала себе: 26 метров — это не так уж и много, на какой памятник я смогу забраться?» — рассказала она.

Одной из целей установления мирового рекорда стало также желание помочь больным раком, собрав деньги для поддерживающей онкобольных людей организации. Это заболевание было диагностировано у матери Гарнье, и девушка захотела внести свой вклад в борьбу с ним.

По словам француженки, она готовилась к испытанию целый год. Теперь Гарнье планирует вернуться к бегу с препятствиями. Кроме того, спортсменка будет нести олимпийский факел в Марселе в мае.

«Я нахожусь в прекрасной форме и намерена поддерживать ее в течение следующих 10 лет», — поделилась она.

#Франция #Спорт #рекорд #Эйфелева башня #канат

Популярное

Все
Целина: как это было
Не стреляйте в Землю!
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска
Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона
В Караганде пробуксовывает программа по отлову и стерилизации бездомных животных
Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух
Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона "Шымбулак" познали на себе
Камбар Ермекбаев увлекся шитьем, а сегодня уже открывает цех по производству аксессуаров из натуральной кожи
Казахский язык придет в Оксфорд
Почти вся семья Евгения Васильева владеет казахским языком
В космосе не надо делать с детьми уроки, но очень хочется настоящего Нового года
Писатель Александр Казанцев совершил революцию в научной фантастике
Волна дошла до Петропавловска
Заботясь о природе, создаем лучшие решения
Методом краудфандинга сельчанка организовала сбор гуманитарки
Жамбылцы пришли на выручку
Автокараван с 20 тоннами важного груза отправился в пострадавшие от паводков регионы
Как академику Сатпаеву удалось избежать репрессий?
Когда занимаешься любимым делом
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии по воль…
Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона…
Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной ст…
Елдос Сметов рассказал, какие сравнения он считает неуместн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]