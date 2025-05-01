В 2022 году ушла из жизни жезказганский ветеран Великой Отечественной войны хирургическая медсест­ра Нина Степановна Виноградова, в девичестве Бородина. В тот год ей исполнилось 99 лет. Часто кроме нас, журналистов, в гости к фронтовичке заглядывали чиновники, школьники и студенты. На самом деле приходили с удовольствием, ее обаяние и чувство юмора всегда притягивали людей. А Нина Степановна просто и с улыбкой рассказывала о своих фронтовых подругах-медсестрах, о том, как выжила в той страшной войне, встретила будущего мужа и приехала в Жезказган строить свою мирную жизнь.

В первый мой визит к ней удивила «хирургическая» чис­тота не только в доме, но и на приусадебном участке. Среди ровных грядок строем росли тюльпаны. Смеясь над моим удивлением, хозяйка дома говорила, что к порядку она приучена с детства. В многодетной семье, кроме нее, было еще пятеро маленьких детей, родители весь день на работе, а хозяйство, младшие сестры и брат – на ней. И на войне ее любовь к чистоте пришлась кстати, вот и в мирное время дома должно быть чисто, как в операционной.

Нине Бородиной было всего 17 лет, когда началась война, девушка только окончила медучилище. «Мы жили на Донбассе, отец шахтером был, много работал. И его отправили в эвакуацию в Кемерово добывать руду для военных нужд. Мама и младшие остались дома и оказались в немецкой оккупации», – делилась воспоминаниями Нина Степановна.

На фронт она ушла в июле 1941 года. В распоряжение эвакогоспиталя № 1604 2-го Украинского фронта поступила в 1942-м. Всю войну – на передовой. Почетный гражданин Жезказгана, сержант медицинской службы награждена орденами Отечественной войны ІІ степени и Красной Звезды, медалями «Георгий Жуков», «За победу над Германией», «За доблестный труд», другими юбилейными наградами.

Гости часто интересовались, в чем секрет ее долголетия и неиссякаемого оптимизма. А Нина Степановна говорила: «Жизнь заставила быть бод­рой. Мой секрет и не секрет вовсе: нельзя сидеть на месте, только труд дает сил жить и радоваться жизни. Тогда мы не знали, что такое стресс, некогда было хандрить – работы много, жизнь людей зависела от наших действий».

Ну и, конечно, подчеркивала она, залог долголетия – это здоровый образ жизни. Никаких вредных привычек!

Эвакогоспиталь передвигался вслед за армией, занимали под него школы, военные казармы. «Мы отправляли тяжело раненых вглубь страны в товарных вагонах. На дверях и на крышах были нарисованы большие кресты, а на последнем вагоне была установлена зенитка. Раненых было много. Сутками не выходили из процедурной и операционной, тут же спали сидя», – вспоминала ветеран.

Не сосчитать, сколько операций в день проводили медики на фронте. Врачи и медсестры не обращали внимания на время, едва успевали поесть. Особенно трудно было, когда шли в наступление, – поток раненых не прекращался, да и бомбили часто. Спокойных дней по пальцам можно было пересчитать.

«Фронт не стоял на месте, санитарок не было. Помимо основной работы, и вся подсобная лежала на медсестрах – уборка, стерилизация, стирка, документация. А санитарный поезд подошел – выгружали раненых. Очень много их было, хуже всего, когда фашисты с воздуха били по вагонам с крас­ным крестом», – рассказывала Нина Виноградова о тех днях.

К концу войны заслуги фронтовой медсестры сержанта Нины Бородиной отметили орденом Красной Звезды. Это была ее любимая награда, как и знак «Отличник медицинской обороны». Вот что написано в наградном листе от 26 мая 1945 года за подписью начальника госпиталя Карпушина: «Тов. Бородина Н. С. в эвакогоспитале № 1604 с 1942 года. Работала в хирургическом, а затем в кожном отделениях. Но независимо от того, на какой участок работы ее переводили, безукоризненное и добросовестное отношение к работе вызывает законную благодарность обслуживаемых ею раненых и больных. Энергичная, грамотная медсестра, ей всегда поручается выполнение сложных заданий, с которыми она блестяще справляется. В последнее время тов. Бородина работает процедурной мед­сестрой кожного отделения, и нет случая, чтобы назначения врачей не были точно и вовремя исполнены, не говоря уже о безукоризненном качестве проведенных процедур. Тов. Бородина, будучи хорошим работником, дисциплинированной как в работе, так и в быту, служит примером для всех остальных работников госпиталя».

Своего будущего супруга она встретила тоже в госпитале, когда ухаживала за ним, раненым майором комбатом Константином Виноградовым. Вместе встретили Победу в Румынии, поженились в Австрии. Затем их отправили на службу в Венгрию, где они прожили около года. Где бы ни служили, везде встречали добрых и искренних людей, отмечала Нина Степановна, со многими из них стали друзьями на всю жизнь.

Демобилизовалась Нина Степановна в октябре 1946-го, в Жезказган приехала в 1947 году, до пенсии трудилась в центральной химической лаборатории обогатительной фабрики. Муж Константин работал на шахте, как когда-то ее отец, здесь родились дети, внуки.

День Победы всегда был самым любимым праздником Нины Степановны. В свое время она ездила на парады в Москву и Астану. В российской столице ей даже удалось встретиться с лучшей подругой-медсестрой Зоей, вместе с которой она прошла всю войну. Радость встречи и передать нельзя, говорила она.

Раньше ей снилась война, очень часто, а потом – родной Донбасс, детство и юность. Нина Степановна как-то сказала, что перестала смотреть фильмы о войне, хотя раньше любила: «Расстраиваюсь сильно. А сейчас война подзабывается. Да и конечно, ведь мне уже сто лет почти»...