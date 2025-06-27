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Борьба за мастерство

Когда черная весть о фашистском вторжении достигла ковыльных степей Кыргызстана, на фронт, подобно беркуту, устремилась могучая песня, в звуках которой слились голоса тонких лириков и громогласных публицистов. Мобилизованными и призванными сочли себя все писатели республики – от мастеров, чье творчество стало олицетворением эпохальных преобразований в жизни кыргызского народа, до молодых авторов, делавших свои первые шаги в литературе. Хрестоматийными образцами устной поэзии стали военные песни Барпы Алыкулова и Алымкула Усенбаева, в которых созданы легендарные, близкие к фольклорным образы советских солдат – героических защитников Родины. Крепко бить врага помогала бойцам пат­риотическая лирика Аалы Токомбаева и Джоомарта Боконбаева, стоявших у истоков новой, реалистической кыргызской литературы, сформировавших ее поэтику и во многом определивших ее особое, неповторимое звучание. В схватках с фашистами пали смертью храбрых Жусуп Турусбеков и Мукай Элебаев – одни из первых профессиональных поэ­тов Советского Кыргызстана.

Периодом творческой зрелости называл годы Великой Отечественной войны выдающийся поэт Алыкул Осмонов – человек большого мужества и благородной души. Его первые стихи появились в печати в начале 30-х годов, и тогда некоторым казалось, что юноша с неокрепшим поэтическим голосом просто-напросто затеряется на фоне своих старших товарищей, чьи имена уже приобрели всесоюзную известность. Ранние сборники Алыкула Осмонова «Песни рассвета», «Звездная молодость» и «Чолпонстан» в полной мере отражают особенности, противоречия и основные тенденции развития советской поэзии того времени. Многим стихотворениям из этих сборников свойственна пафосная велеречивость, декларативность и недостаточная психологическая углубленность, использование шаблонных, вторичных образов и ходульность литературных героев, практически полностью лишенных каких-либо индивидуальных черт. Революционный романтизм, который Осмонов унаследовал от поколения комсомольских поэтов, при отсутствии должной концентрации и художественного чутья оборачивался в его произведениях тем, что литературоведы позже назовут «приподниманием дейст­вительности» – наивно-восторженной поэтизацией окружающей жизни вкупе с игнорированием ее недостатков и несовершенств.

Однако ранний путь Алыкула Осмонова нельзя сводить лишь к череде художественных неудач. Ярким творческим достижением стало написанное им в 1934 году стихотворения «Чапаев» – это рассказ о становлении характера воина-патриота, готового по первому зову Родины подняться на ее защиту. Образ начдива, традиционный для советской героической поэзии, раскрыт Осмоновым через динамичные картины в сознании лирического героя, мысленно соотносящего свою судьбу с судьбой видного полководца. Он мечтает о том, «чтобы в мужестве, откованном войной,⁄ни один не мог сравниться бы со мной», и проступающий в его словах оттенок юношеской бравады выразительно подчеркивает пылкую любовь воина-кыргыза к Родине, к бескрайним степям, чей покой он стережет.

Несомненной удачей Осмонова было и стихотворение «Спустя четыре года» – монолог-исповедь юноши, вернувшегося в родной аил после долгого отсутствия. Отобразив тесное переплетение личных и общественных чувств как наиболее рельефную, ключевую деталь внутреннего мира своего современника, поэт смог по-новому взглянуть на природу человеческих отношений со всеми их конфликтами и драматическими сложностями. Осознанное ощущение спаянности индивидуальной судьбы с судьбой народа, глубокая личная приобщенность к жизни Родины становятся стержнем характера лирического героя и раскрывают богатство его эмоциональной палит­ры. Счастье творческого труда во благо родной земли скрашивает длительную разлуку с возлюбленной, о чем сам герой говорит в момент долгожданной встречи: «И, любимая, так скажу:⁄Рад, что пользу всем приношу.⁄И горжусь, и счастлив всерьез⁄Трудовой, рабочей судьбой». Биение любящих сердец, вливающееся в величественную симфонию народной жизни, представляется поэту проявлением вечности бытия, и потому столь естественен особый мажорный окрас его лирики.

В целом же предвоенные годы были для Осмонова временем постановки голоса и борьбы за овладение реалистическим мастерством. Его творческая работа была по сути каждодневным преодолением самого себя. Поэту предстояло пережить затяжной внутренний кризис и размолвку с возлюбленной, которая, как считают исследователи, провела разделительную черту между ранним и зрелым периодами его творчества. И хотя сердечная боль все же окрасила ряд произведений Осмонова в безрадостно-пессимистичные тона, ей было не под силу сломить гордого и стойкого духом юношу. Бросив вызов мрачному унынию, он взялся за перевод на кыргызский язык одного из самых светлых, героических и мужественных произведений мировой литературы – поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». В автобиографии поэта читаем: «Я решил, что печаль мою надо заглушить стихами и себя показать, испытать... И решительно взялся за перевод. Не мог оторваться от поэмы, иногда до утра переводил, читаю, перевожу, удивляюсь, радуюсь! Наверное, в то время я был самым счастливым человеком на свете».

Звезда справедливости

Великая Отечественная война, ставшая для Алыкула Осмонова суровым испытанием творческих сил и проверкой на верность высоким гуманистическим принципам искусства, раскрыла подлинную многогранность его поэтического таланта. Развернутым «строчечным фронтом» били захватчиков его гневные, отточенные в своем художественно-публицистическом мастерстве стихотворения. По словам литературного критика Камбаралы Бобулова, широкую известность среди бойцов Красной армии приобрело произведение «Да здравствует сердце, да здравствует разум!». Перефразировав знаменитые пушкинские строки из «Вакхической песни», Осмонов наполнил их гражданским пафосом борьбы за торжество человека над фашистским зверем, просвещения над мракобесием, честного миролюбивого труженика над убийцей и грабителем, чья темная «философия» осталась в сознании народов миллионами загубленных жизней, пеп­лом от сожженных книг да приснопамятным «курка, млеко, яйки» – главной заботой гитлеровцев на оккупированных ими землях. К борцам-антифашистам во всем мире был обращен страстный призыв поэта: «И пусть все народы,⁄Что враг покорил,⁄Сплотятся, восстанут,⁄Исполнятся сил⁄И против фашизма⁄Все двинутся разом!⁄Да здравствует сердце!⁄Да здравствует разум!»

Как известно, на первых порах в советской литературе о Великой Отечест­венной войне сохранялась сформировавшаяся в конце 30-х годов тенденция к созданию произведений в ура-патрио­тическом духе, где образы врага почти всегда имели подчеркнуто карикатурные черты, боевые действия велись исключительно на территории противника, а победа была непременно скорой и легкой. Негативное влияние концепции «малой крови и могучего удара» проявлялось в том, что ее установки сковывали творческие возможности писателей и сужали горизонты их видения до размера статей воинских уставов, мешая подступиться к художественному осмыслению военного опыта в его ярко выраженной диалектике героического и трагического. Принципиально иной была поэзия Алыкула Осмонова. Осознавая угрозу, нависшую над страной, он не сулил своим читателям молниеносной победы и не обманывал доверие их сердец ложной надеждой на то, что война окончится «малой кровью». Поэт говорил о смертельной опас­ности фашизма, подчинившего себе всю индуст­риальную мощь покоренных им стран и обрушившего на Советский Союз железную лавину новейших танков и самолетов. Осмонов не скрывал, что война, навязанная советскому народу захватчиками, будет долгой и изнурительной, а ее главный фронт пройдет через сердце каждого человека, наполнив его звонкой радостью побед и неутихающей болью потерь. Для военной лирики Осмонова характерны простота и выразительность поэтической мысли, точность и красочность художественной отделки, свежесть и символичность образов, сюжетная и композиционная цельность, психологическая динамика и героическая патетика «великой, жес­токой борьбы», что берет свое начало в традициях народного эпоса.

Испытанный ударами судьбы поэт не покорялся им и тогда, когда жизнь, казалось, теряла всяческий смысл, а будущее окутывал призрачный туман. В 1944 году Осмонов пережил смерть новорожденной дочери и последовавший затем уход жены. Вдобавок ко всему обост­рился туберкулез, из-за которого еще в самом начале войны поэту пришлось оставить мечту сражаться за Родину с оружием в руках. По настоянию врачей Осмонов отправился на Иссык-Куль, чьи пейзажи, воплощавшие первозданную красоту, стали для него источником вдохновения и душевных сил: «Мой Иссык-Куль... Озорное блистанье,⁄Кряканье уток, гусей гоготанье.⁄Гляну весной на вечерние воды –⁄И упоен, словно после свиданья». Здесь, на живописных берегах, рождался знаменитый лирический цикл, в стихотворениях которого поэту как никогда прежде удалось передать чувство упоенности жизнью – прекрасной при всех ее несовершенствах. Классикой кыргызской литературы стали произведения «Тридцатилетье», «Чего я стыжусь», «Природа и музыка», «Я видел полет лебедей», «Любовь», «Майская ночь», «Борьба характеров». Жизнеутверждающие и мужественные, они рождались из пылающих сгустков энергии «звезды справедливости нашей земной», чьим светом был озарен весь творческий путь Алыкула Осмонова. И чем совершеннее становились стихи поэ­та, чем глубже проникал он в глубины мироздания, тем отчетливее гремела в его голосе ненависть к гитлеровским захватчикам, которых он судил памятью своих павших товарищей: «Где вы, ровесники мои, где вы теперь, где я?..⁄Не скроешь, видно, – поредел живой и дружный ряд.⁄Ряд поредел. Когда ушли, чтобы сломить врага,⁄Вы, для кого в бою и жизнь была не дорога.⁄Крутыми крыльями шумя, когда растаял снег,⁄Вы не вернулись в отчий край, в зеленые луга.⁄И, землю мерзлую обняв, остались вы навек,⁄В чужой земле остались вы, легли в ее снега!»

Особое место в созданной советскими поэтами портретной галерее воинов-победителей занимает стихотворение Осмонова «Покрышкин», где образ легендарного летчика приобретает ярко выраженные героико-эпические черты: «Твои крылья окрепли в огне и в борьбе.⁄Смелость сокола – это твой вызов судьбе.⁄Сколько асов фашистских поверг ты на землю,⁄Небеса присягнули на верность тебе». Есть в этом стихотворении и такие строки, которые носят программный характер, отражая взгляды Осмонова на роль искусства в военное время: «Наша правда не только в бою велика,⁄Дух и разум осилили злобу врага.⁄Я – поэт, но твою постигаю науку,⁄Безотказным оружием станет строка». Но оружию абсолютно безразлично, в чью сторону оно будет направлено. Все решает мера ответственности и сознательности того, кто держит его в руках. Свое оружие – страстное художественное слово – Алыкул Осмонов направил против войны и насилия, ксенофобии и расизма, угнетения и лжи. Солдатскими дорогами дошли его стихи до «ворот большого Берлина» и разделили с изможденными, но гордыми и счастливыми воинами долгожданный час Великой Победы.

В своей книге «Писатель, искусство, время» Константин Федин заметил: «Любовь к художнику слова не только тем больше, чем выше его искусство. Она тем больше, чем больше он – человек». Тем и дорога сегодняшним читателям поэзия Алыкула Осмонова, что в его стихах, легендах и поэмах чувствуется пульс большого любящего сердца. Сердца настоящего человека, о котором лучше всего говорят его же собственные строки: «Он может всех околдовать стихами,⁄Он в зной и в стужу неразлучен с нами.⁄В словах, возникших вольно и легко,⁄Души его неугасимо пламя».