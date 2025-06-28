– Баянгали Токанович, вряд ли будет преувеличением сказать, что без Вашего сборника «400 сладких стихов» и повести-сказки «Доброжелательный Аскар» нельзя представить себе современную детскую литературу Казахстана. А с чего все начиналось? Как возникла эта потребность – писать для детей?

– В советское время я работал и пуб­ликовался в республиканском детском журнале «Балдырған». Мой рассказ «Вылитая сметана» в 80-е годы даже вошел в школьную программу и с тех пор непрерывно перепечатывается на страницах учебников. Но я никогда не думал, что буду писать специально для детей. Все изменилось, когда мои внуки пошли в детский сад. Дали им однажды стишки маленькие прочитать, но о чем они написаны, дети так и не поняли. Моя супруга тогда сказала: «Ты же поэт, почитай, может, и им объяс­нишь». Начинаю читать и вдруг ловлю себя на мысли, что тоже не понимаю эти стихи. А если взрослому человеку они не даются, то что уж говорить о детях!

Обдумав это, я стал писать для внуков собственные стихи – такие, чтобы их смысл можно было схватить на лету. И увлекся, целый том написал. А потом была создана книга «400 сладких стихов». Когда я формировал ее, то регулярно советовался с учителями, узнавал, о чем, на их взгляд, следует писать в первую очередь. Так что в тематическом плане сборник получился очень богатым. И читатели искренне полюбили его, чему я несказанно рад. Первое издание книги, вышедшее тиражом в 2 000 экземп­ляров, разошлось с такой быстротой, что пришлось выпускать второе – на тысячу экземпляров больше. Такой успех вдохновил меня и дальше пробовать свои силы в детской литературе. На сегодняшний день, помимо стихов, я написал для детей несколько пьес и сказок, в том числе «Мальчик, победивший Джалмауз» и упомянутую Вами повесть «Доброжелательный Аскар».

– Для отечественной литературы «Доброжелательный Аскар» – произведение поистине уникальное. Говоря современным языком, это такой масштабный кроссовер, чьи страницы населены героями самых разных книг – от народных сказок до фантастических рассказов о прик­лючениях барона Мюнхгаузена. Как Вам удалось столь различных персонажей сделать «единокнижниками»?

– Все дело, думаю, в моей любви к сказкам. Я буквально вырос на них. Казахские, русские, украинские, индонезийские – каких только сказок не печатали в годы моего детства! А Пушкин? А братья Гримм? А Распе и Андерсен? Все дети зачитывались их произведениями. И вот когда я уже стал дедушкой, меня вдруг осенило: почему бы любимых героев моего детства не объединить в собственной сказке? Из этой случайной, казалось бы, мысли и родился «Доброжелательный Аскар».

Не успел я оглянуться, а главный герой уже вел меня вперед по извилистой дороге сюжета. Мне было интересно писать, как он попадает в мир сказок, как встречается с Золотой Рыбкой и спасает ее, как общается со Снежной королевой и пытается переврать самого Мюнхгаузена. Я писал эту сказку на русском языке, и ее первая часть так заинтересовала российского писателя Юрия Козлова, что он напечатал ее в «Детской роман-газете». Не могу не сказать, что одна из наиболее теплых, греющих душу рецензий на мою книгу была опубликована именно в «Казправде» за авторством Валентины Фироновой.

Когда первая часть «Доброжелательного Аскара», как говорится, ушла в народ, я задумался: хорошо, мой герой всю Европу, всю Россию объездил, подружился со многими персонажами, но ведь он и свои родные, казахские сказки любит ничуть не меньше, чем зарубежные. «А где же мы? Мы тоже хотим подружиться с Аскаром», – словно упрекали меня их герои. Так появилась вторая часть приключений Аскара, а за ней – третья, четвертая, пятая... Мой герой подружился с великанами Таусогаром и Самбой Бимбири Барамбой, с Аладдином и Ловкой Рукой, с Желаяком и джинном Кашкашем. Доброта, эта непременная черта нашего национального характера, для Аскара становится естественным состоянием души. Он искренне любит героев сказок...

– И помогает им увидеть в самих себе то, что прежде было доступно только внимательным читателям...

– Именно! Ведь как раз об этом глава со Снежной королевой. Многие считают ее холодной и бездушной, но Аскар говорит ей: «Вы же отпустили Кая и Герду, значит, у вас теплое сердце, как у настоящего человека». И в этом весь Аскар. Душевный, бескорыстный, даже не помышляющий о том, что из дружбы можно извлекать какую-то выгоду. Он наполняет сказку любовью и добротой, пробуждает в читателях, как говорил Пушкин, «чувства добрые». Именно в этом, на мой взгляд, и заключается главная задача современной детской литературы, потому что время сейчас крайне жестокое.

– Здесь мы вплотную подходим к проблемам нравственного порядка. Нам хорошо известны слова Сергея Михалкова: «Все начинается с детства». И это ведь не только о детях сказано, но и о тех, кто своим творчест­вом учит их жизни, – о писателях. Именно книги впервые открывают перед малышами многие тайны окружающего мира, а это значит, что на плечи детского писателя неизбежно ложится огромная ответственность. В чем, на Ваш взгляд, она выражается сегодня?

– Мне бы хотелось вспомнить еще одно замечательное высказывание Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». Вот она – ответственность детского писателя, от которого во многом и зависит то, каким наш народ станет в будущем. Мы, писатели, должны наполнять сердца наших детей возвышенными чувствами, а разум – добрыми мыслями, должны прививать понимание того, что все мы люди, должны учить взаимоуважению. Каждый народ прекрасен, и человек, оставаясь самим собой, любя свой народ, должен уважать другие народы, относиться к ним, как к друзьям. Братство, дружба, свобода, равенство – это величайшие идеи всех времен.

Вот об этом-то и следует писать. Почему? Сейчас, к большому сожалению, мы все чаще узнаем о вопиющих случаях детской жестокости, которая порой переходит все мыслимые пределы. Откуда она берется? Конечно, тут целое множество факторов, но самое важное, на мой взгляд, это влияние соответствующей литературы, кино и компьютерных игр. Приведу пример. Мне было около сорока лет, когда мы начали смотреть зарубежные фильмы-боевики. Я человек спортивный, боевой, многое повидал, но даже меня поразило то, с каким цинизмом там смаковались разбой, убийства, насилие, унижения... Убивая и мучая, «герои» таких фильмов, игр и книг, как правило, не испытывают никаких угрызений совести, преспокойно живут в свое удовольствие и даже не задумываются, что за каждый свой поступок придется рано или поздно держать ответ.

– Персонажей с весьма спорными моральными ориентирами в литературе и кино всегда было предостаточно, но только раньше с ними обычно боролись, а не превозносили...

– А теперь представьте себе маленького ребенка, юную душу. Он смотрит на все это, он принимает этого «героя» за образец поведения и, не имея никаких противовесов, отдает ему во власть свое подсознание, свое сердце. Тут, думаю, будет уместно напомнить, что сами соз­датели подобной продукции все эти «творения» своим детям не показывают и читать не дают, ведь прекрасно понимают, на что в конечном счете они нацелены. Почему мы тогда должны преклоняться перед их, с позволения сказать, искусством? Стоит ли, зная об опасности таких произведений и бездействуя при этом, удивляться детской жестокости?

Каждый из нас обязан следить за тем, что читают, что смотрят и во что играют наши дети. Романтизация прес­тупности и антиобщественного поведения, оправдание насилия, навязывание фальшивых, чуждых не только нашему народу, но и всему человечеству ценнос­тей, возведение материальных благ в культ, неуважение к человеческому достоинству, пропаганда национального высокомерия, вседозволенности и безнаказанности – вот чему должно противостоять искусство в наши дни.

Представители творческой интеллигенции во все времена первыми в полный голос говорили о накопившихся в обществе социальных, экономических и морально-нравственных проблемах. И сегодня именно деятели культуры должны бороться за то, чтобы ответственное дело воспитания наших детей не было отдано в руки проповедников агрессии и насилия.

– Что же искусство может им противопоставить?

– Прежде всего народную мудрость, сердцем которой является великий гуманистический принцип «человек человеку – брат». Никто не имеет морального права применять насилие по отношению к другим людям. Не привив детям эту простую истину, мы попросту оставим их беззащитными перед лицом зла. Вот поэтому детские писатели должны создавать для них добрые книги, героям которых юные читатели смогут подражать.

Сейчас нередко говорят: литература не должна учить и воспитывать, не должна быть назидательной. Все это почему-то зовется деидеологизацией искусства. Я же всегда считал и по сей день считаю подобные призывы целенаправленными выпадами против добрых традиций человечества. Издревле аксакалы учили молодежь, помогали ей отыскать ответ на вечный вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Учили просто, по-народному. А сейчас, оказывается, понятия «плохо» нет по определению, и значит, запрещать детям ничего нельзя.

Как так нельзя? Надо запрещать! Свобода и вседозволенность – два совершенно разных явления. Не зря казахи говорят: «Жаман жерді баспа». Мы, писатели, должны следовать этой народной мудрости и воспитывать в детях непримиримость к любым проявлениям зла и несправедливости. С юных лет им следует понять, что все в мире еще далеко не так совершенно, как нам хотелось бы. Поэтому детская литература, которая учит своих читателей противостоять злу и тем самым делать нашу жизнь лучше, сегодня является прочным фундаментом человечности.

Что касается моего творчества, то я в первую очередь хочу научить детей быть добрыми, сознательными, хорошими людьми. Это моя творческая сверхзадача.

– Сегодня все мы являемся участниками процесса возрождения читающей нации. Насколько важно вернуть любовь к чтению, уважение и бережное отношение к книге?

– Убежден, что книга никогда не умрет, потому что она – начало всех начал. Любовь, дружба, товарищество – все самые высокие человеческие чувства заключены в книге. А ведь было время, когда ее едва ли не похоронили, объявив, что современные гаджеты окончательно вытеснили печатную продукцию. К счастью, эти прогнозы не сбылись, и сегодня мы своими глазами видим, как растет в обществе интерес к книге. Конечно, в современных реалиях вряд ли стоит ожидать такого размаха чтения, какой был в советское время. Тогда книги издавались десятками, сотнями тысяч, а то и миллионами экземпляров. Например, мой первый сборник сатирических рассказов, изданный в 1982 году, вышел 30-тысячным тиражом. Сейчас, к сожалению, о таком можно только мечтать. Однако я не теряю оптимизма и верю, что книга в нашей стране всегда будет востребована, а чтение непременно станет одной из базовых потребностей для каждого казахстанца.

Книга – это концентрат человеческой мудрости. Читая ее, мы приобщаемся к тому, что на протяжении тысячелетий создавали лучшие люди планеты. Поэтому общественный интерес к чтению можно только приветствовать. Со своей стороны могу сказать, что всякий раз, когда выходит моя новая книга, часть тиража я обязательно дарю библиотекам. И когда у моих юных читателей от подарков глаза зажигаются неподдельной радостью, я чувствую себя по-настоя­щему счастливым человеком.

– Если уж речь зашла о новых книгах, может, Вы поделитесь творческими планами на ближайшее будущее?

– Про незаконченные произведения я обычно не говорю, но хочу заверить читателей «Казправды» в том, что, как только мои новые книги выйдут в свет, они узнают об этом самыми первыми. Если же обратиться к тому, что уже сделано, то большим событием стало для меня издание юбилейного собрания сочинений в 30 томах. На сегодняшний день я выпустил 88 книг, мои произведения переведены на 20 языков.

Недавно в Петропавловске состоялась премьера спектакля по моей пьесе о трагической судьбе крупного государственного деятеля Смагула Садвакасова. К слову, написал я ее по просьбе детей, которым очень понравилась моя поэма «Смағұл ішкен у». Спектакль поставил режиссер Бекболат Курмангожаев, а главные роли в нем замечательно исполнили актеры Северо-Казахстанского областного казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова.

Говоря обобщенно, каждое мое произведение – это символ признательности народу Казахстана, которому я преданно служу своим словом.

– Что Вы можете пожелать начинающим детским писателям?

– Молодым коллегам по перу желаю писать добрые книги, писать хорошо и без пустословия. Пусть их произведения всегда будут давать читателям пищу для ума и свет для души!