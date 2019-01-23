Экономика

Функции банковской системы ограничились перекачкой денег от населения зарубежным поставщикам – депутат

Лаура Тусупбекова
Депутаты Мажилиса встревожены тем, что в 2018 году львиная доля кредитов, выданных банками юридическим лицам, пришлась на торговлю. С соответствующим депутатским запросом на имя главы Нацбанка на пленарном заседании Мажилиса обратился депутат Айкын Конуров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Данная сфера получила в два раза больше кредитных ресурсов, чем промышленность и сельское хозяйство вместе взятые", - отметил депутат.

По мнению Айкына Конурова, такой перекошенной структуры финансирования не найти ни в развитых, ни в развивающихся странах.

"Например, в государствах ЕС на промышленность и АПК направлено в полтора раза больше банковских кредитов, чем на торговлю, такая же ситуация в Индонезии и других азиатских странах", - привел примеры депутат.

Он напомнил, что основной целью денежно-кредитной политики Национального Банка на 2019 год определено обеспечение стабильности цен, что необходимо для устойчивого развития экономики.

"Соответственно, все инструменты так или иначе завязаны на достижении целевого показателя по инфляции. Безусловно, сдерживание цен - это важная задача, но одними монетарными способами решить ее невозможно, пока спрос на внутреннем рынке не обеспечивается предложением отечественных товаров и услуг. Это в свою очередь, связано с существующей кредитной политикой", - констатировал депутат, подчеркнув, что незначительная доля кредитов, которые доходят до промышленности, особенно обрабатывающей, не отвечает ни мировой практике, ни амбициозным задачам Казахстана по индустриализации.

Он подчеркнул, что реалии в банковской сфере показывают: кредитование обслуживает краткосрочные торговые операции.

"По сути, оно работает на финансирование импорта зарубежных товаров, тогда как производство отечественной продукции остается вне поля внимания кредитной системы. Помимо краткосрочных торговых операций, другим растущим направлением кредитования являются потребительские кредиты населению. С января по ноябрь 2018 года их объем вырос с 2,9 триллиона до 3,3 триллиона тенге, то есть почти на 400 миллиардов тенге. (…) Потребительское кредитование также представляет собой финансирование импорта, поскольку средства занимаются на покупку товаров длительного пользования, как правило, зарубежного производства. Фактически, функция банковской системы превратилась в то, чтобы перекачивать деньги от населения зарубежным поставщикам", - отметил депутат.

По мнению Айкына Конурова, все указанное говорит о серьезных, системных перекосах в кредитной политике, препятствующих полноценному развитию экономики и повышению уровня жизни населения.

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