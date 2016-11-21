Футзальный "Кайрат" определился с заявкой на Кубок УЕФА

Фото с сайта Afckairat.kz
Футзальный клуб "Кайрат" определился с заявкой на Элитный раунд Кубка УЕФА, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу клуба.
Главный тренер команды Рикардо Камаро Собрал (Какау) подготовил следующий список из 14 игроков: Ронкальо, Игита (вратари), Александр Упалев, Нето, Хоссейн Тайеби, Игор, Динмухамбет Сулейменов, Алешандре, Золтан Дрот, Дуглас, Диваней, Даурен Нургожин, Данило Барон, Чингиз Есенаманов.
Матчи Элитного раунда Кубка УЕФА пройдут на "Алматы Арена" с 24 по 27 ноября. В них "Кайрату" будут противостоять "Реал Риети" (Италия), "Феникс" (Косово) и "Никарс" (Латвия).