Гала-концерт и узбекские блюда: как проходят Дни культуры Ташкента в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках визита президента Узбекистана в Казахстан, в столице проходят мероприятия ко Дню культуры Ташкента в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

«Это событие — яркий пример нашей дружбы и сотрудничества. Мы стремимся укреплять связи между Узбекистаном и Казахстаном, показывая богатство культуры и традиций наших стран. Наряду с несколькими бизнес-форумами, выставками и презентациями, состоится и гала-концерт известных артистов. Мы организовали ярмарку ремесленников, демонстрацию национальной узбекской кухни. Посетители мероприятия могут попробовать самсу, плов и традиционное узбекское блюдо халем. Его часто готовят на праздники или особые случаи», - отметила пресс-секретарь хокима Гульноза Касимова.

По словам организатора, особенностью гала-концерта двух народов станут народный артист Узбекистана и Казахстана Фаррух Закиров, представитель оперного искусства, народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов и национальный ансамбль танца «Бахор» и многие другие звезды эстрады.

Мероприятия продлятся до 9 августа в Центральном парке Астаны.

Сегодня, 8 августа, гостей ташкентской ярмарки ждут фестиваль плова и концертная программа в амфитеатре.