Гарант независимости

На встрече присутствовали депутаты Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, сотрудники акимата Астаны, представители НПО. Как отметила заместитель заведующего Секретариатом АНК Индира Рыстина, за последние полтора года в нашей стране было много политических кампаний. Общественный референдум, выборы привели к политизации общества.

О последних достижениях республики говорил в своем выступлении и депутат Мажилиса Марат Башимов. Одним из главных он считает нововведение в Конституцию, согласно которому каждый одномандатный депутат по истечении одного года должен ответить перед народом. И если общество не будет хорошего мнения о его работе, то он должен вернуть свой мандат.

Напомним, в этом году исполняется 28 лет со дня принятия нашей Конституции.

– Конституция – это прежде всего документ, определяющий наше внутреннее нормативное право. Она доказывает, что мы являемся независимым государством на мировом уровне, – сказал Тлеген Садыков, доктор исторических наук, профессор ЕНУ.