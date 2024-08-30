Гарант стабильности и процветания

Конституция Республики Казахстан, принятая на всенародном референдуме 30 августа 1995 года, является основополагающим документом, обеспечивающим правовую основу для развития государства, защиты прав и свобод граждан, а также гарантом стабильности и процветания страны.

Этот документ, будучи ядром правовой системы Казахстана, воплощает принципы демократии, верховенства закона и социальной справедливости, что делает его фундаментом для успешного развития государства

30 июля 2024 года Главой государства подписан Указ «Об утверждении Национального плана развития РК до 2029 года», одним из приоритетных направлений которого является обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления. Краеугольным камнем в обеспечении верховенства закона является Конституционный суд.

Основная функция Конституционного суда заключается в контроле за соответствием законов и нормативных правовых актов Конституции. В этом контексте суд выступает как гарант того, что ни один закон или правовой акт не нарушает основных принципов и норм Основного закона. Если акт признан неконституцион­ным, он теряет юридическую силу, что предотвращает его применение и нарушение прав граждан.

За первое полугодие в Конституцион­ный суд поступило более 2 тыс. обращений граждан, в основном по таким вопросам, как проверка конституционности закона или иного НПА, несогласие с судебными актами, внесение изменений и дополнений в действующее законодательство. Также поступают жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов и просьбы о разъяснении норм законодательства.

Конституция Казахстана гарантирует права и свободы для всех граждан, включая право на жизнь, свободу, безо­пасность, свободу слова, религии и собраний. В Конституции закреплены основы социального государства, что под­разумевает ответственность государства перед своими гражданами, обеспечение их достойного уровня жизни, доступ к образованию, здравоохранению и социальному обеспечению. Конституционный суд обеспечивает соблюдение этих принципов, контролируя соответствие законов и действий государственных органов Конституции, и играет важную роль в предотвращении конфликтов и разрешении спорных вопросов на правовой основе.

Одним из ключевых событий политической жизни страны, отражающих стремление к демократическим реформам и модернизации государственного устройства, стал референдум 5 июня 2022 года. Основные изменения, предложенные в Конституцию, включали перераспределение полномочий между ветвями власти, усиление роли Парламента, сокращение полномочий Президента, а также меры по усилению защиты прав человека и расширению гражданских свобод. Также были предложены нормы, направленные на усиление независимости судебной системы и децентрализацию власти.

По итогам референдума большинство избирателей поддержали предложенные изменения. Одной из поправок была провозглашена собственность народа Казахстана на все природные ресурсы: землю, воду, недра, леса и иную растительность, животный мир, которая направлена на процветание казахстанцев и обеспечение стабильности их законных прав и интересов.

Для граждан Казахстана установление собственности народа на природные ресурсы имеет также очень глубокий нравственно-патриотический смысл и содержание, заложенные на генетическом уровне. Прогрессивная норма направлена на реализацию множества вопросов социально-экономического характера и положит начало для создания качественной материальной основы нашего государства.

Аналогичные конституционные нормы закреплены в конституциях высокоразвитых стран, таких как Германия, Франция, Италия, США и других. На основе конституционного законодательства реформируют все отраслевые законы, которые будут отвечать требованиям социальной справедливости и экономичности.

Конституция создает условия для экономического развития страны, обеспечивая правовую защиту частной собственности, свободу предпринимательства и поддержку рыночной экономики. Она также закрепляет обязательства государства по созданию условий для устойчивого экономического роста, включая обеспечение социальной стабильности и поддержку инноваций. За счет обеспечения правовой стабильности и защиты интересов инвесторов Конституция способствует привлечению иностранных инвестиций и развитию бизнеса, что является залогом экономического процветания.

Основной закон определяет ценности и принципы, которые страна демонстрирует на международной арене. Статьи Конституции, закрепляющие демократические принципы, права человека и верховенство закона, способствуют формированию положительного имиджа страны и ее восприятию как надежного и ответственного члена международного сообщества.

Конституция Респуб­лики Казахстан является не просто юридическим документом, но и символом государст­венности, независимости и демократии. Она служит основой для достижения нацио­нальных целей, таких как обеспечение стабильности, процветания и благосостояния всех граждан.

Роль Конституцион­ного суда в этом процессе неоценима, поскольку он обеспечивает защиту конституцион­ного строя, права и свободы граждан, а также укрепляет доверие общества к правовой системе. В условиях современной динамики развития страны Конституция остается главным ориентиром, направляющим Казахстан на путь устойчивого развития и процветания.