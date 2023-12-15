Гарантии соцзащиты

Поправки в законодательство по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, направлены на совершенствование законодательства в этих сферах и усиление социальной защиты работников с вредными условиями труда. В частности, сотрудникам таких предприятий при достижении 55 лет будет назначаться специальная социальная выплата. Важные условия для этого – наличие пенсионных взносов в совокупности не менее 84 месяцев и прекращение трудовой деятельности. Кроме того, желающие смогут самостоятельно изымать свои пенсионные накопления в 55 лет или 63 года.

Что касается темы общественных объединений, то в соответствии с нормами закона теперь для их создания будет достаточно группы из трех человек. Вместе с тем ожидается приведение в соответствие норм действующего законодательства, в частности определение статуса общественного объединения городов республиканского значения, правовая регламентация вопросов создания общественных объе­динений и другие изменения.

– Одобренный закон содержит дополнительные гарантии социальной защиты граждан, длительное время работающих во вредных условиях труда. Таким образом, по инициативе Президента страны одна из актуальных проблем нашла свое решение. Кроме того, усовершенствованы меры страхования граждан от несчастных случаев. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать надлежащей защите интересов наших граж­дан, работающих во вредных условиях труда, – сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Также депутаты рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис со своими корректировками проект поправок по вопросам обеспечения национальной безо­пасности и службы в специальных государственных органах. Документом предлагаются меры, повышающие эффективность деятельности отдельных сил обеспечения национальной безо­пасности, способствующие развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также актуализирующие некоторые нормы законов в области обеспечения национальной безопасности и устраняющие правовые пробелы.

В ходе обсуждения сенаторы внесли изменения, направленные на приведение в соответствие с нормативным постановлением Конституционного суда РК нормы, касающейся ограничения прав и свобод человека. Кроме того, поправками предлагается перенос срока введения в действие норм, предусматривающих внедрение трехзвенной модели с разграничением полномочий между органами досудебного расследования и определением зоны их ответственности, в отношении дел об иных уголовных правонарушениях, завершенных в форме предварительного следствия, а также исключение дублирующей нормы, устанавливающей компетенцию по определению порядка передачи сведений, составляющих государственные секреты. Также уточняются нормы в части введения добровольной дактилоскопической регистрации в отношении граждан и приведение в соответствие некоторых положений закона с положениями действующего законодательства.

Кроме того, сенаторы озвучили и свои депутатские запросы. Так, сенатор Закиржан Кузиев указал на нарушения в работе АО «ҚТЖ Грузовые перевозки». Сенатор считает, что методы их работы ведут к понижению объе­мов транзита через Казахстан и заставляют соседние страны искать альтернативные маршруты. Проблему взрывов газбаллонов и падения пассажирских лифтов в многоэтажных домах поднял Бекбол Орынбасаров. Бибигуль Жексенбай выразила обеспокоенность увеличением случаев заболевания корью казахстанских детей и выразила сомнения в правильности предоставленных отчетов об уровне вакцинации. Акмарал Альназарова обозначила проблему кредиторской задолженности медорганизаций, причина которой – отсутствие стратегического планирования и номенклатуры медицинских услуг. На ухудшении эпизоотической ситуации в стране и нехватке кадров в сфере ветеринарии заострил внимание коллег депутат Арман Утегулов, а Жанна Асанова считает, что отмена субсидий для таксопарков грозит повышением тарифов на аренду авто и ухудшением условий работы для водителей.