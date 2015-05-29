Гарантирует Конституция

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Открывая презентацию, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Куаныш Султанов подчеркнул, что Глава государства объявил новый этап реформирования всех государственных институтов. В числе пяти институциональных реформ направлением огромной важности обозначено реформирование правовой и судебной системы, законодательной базы.

– Это путь к укреплению правового государства, – отметил Куаныш Султанов. – Наша комиссия принимает самое активное участие в разработке предложений и мер по реализации Плана нации «100 конкретных шагов для дальнейшего государственного строительства», предложенного Президентом страны.

На презентации доклада выступили заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, посол по особым поручениям МИД РК Усен Сулеймен, региональный координатор программ по борьбе с торговлей людьми Международной организации по миграции (МОМ) в Центральной Азии Бермет Молдабаева, а также ректор Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева Омирали Копабаев и другие.

Во всемирном докладе по торговле людьми Управления ООН, опубликованном в прошлом году, говорится, что в мире нет места, где дети, женщины и мужчины были бы защищены от торговли людьми. Согласно статистическим данным МОМ, на территории Казахстана за десять предшествующих лет было зарегистрировано 1 165 жертв торговли людьми.

В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050» Нурсултан ­Назарбаев особо отметил, что государство должно жестко пресекать вопиющие случаи сексуального рабства, отношения к женщине как к товару, и что любое насилие в отношении женщин и детей должно пресекаться жестко. По данным Генеральной прокуратуры РК, в Казахстане растет количество выявленных преступлений этого вида. В то же время ужесточаются требования к тем, кто их совершает. В 2012 году за подобные преступления было осуждено 116 человек, в 2013 году – 166, а за девять месяцев прошлого года – 134 человека.

В докладе комиссии дается подробный анализ причин возникновения торговли людьми в республике. Среди них – безвизовый режим с соседними странами; безработица в странах происхождения, а также в сельских районах; увеличение спроса на платные сексуальные услуги, на дешевую рабочую силу в строительстве и сельском хозяйстве. В документе и в ходе дискуссии назывались и такие причины: несовершенство правоприменительной практики в сфере противодействия торговле людьми, коррупция в государственных органах, задействованных на этом участке работы.

На презентации дана высокая оценка деятельности комиссии, ученых-правоведов, правоохранительных органов, НПО, международных организаций, активно работавших над докладом.



