Происшествия
Гашиш изъяли у осужденного в колонии особого режима Нур-Султана

Столичный департамент уголовно-исполнительной системы сообщил об обнаружении гашиша у осужденного в колонии, передает Kazpravda.kz.

"При полном досмотре осужденного и его личных вещей, прибывшего этапом в колонию особого режима ДУИС Нур-Султана, на дне термоса обнаружили и изъяли три свертка, в одном из которых находилось наркотическое средство - гашиш, весом-80,69 грамм. Во втором свертке нашли мобильный телефон с SIM-картой, в третьем свертке - USB-шнур к
зарядному устройству", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту в отношении осужденного возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

По информации ДУИС, данный осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности, за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 429 Уголовного кодекса РК (угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь).

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