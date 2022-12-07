Гастрономический фестиваль Astana Food Fest 2022 проведут в столице

Культура

Предприятия, участвующие в фестивале, смогут представить свой бренд потребителям, повысить объема продаж, охватив более 5 000 посетителей.

Фото: Kazpravda.kz

В эти выходные, 10 и 11 декабря в Астане состоится гастрономический фестиваль Astana Food Fest. Его основная цель в знакомстве жителей и гостей города с трендами в сфере гастрономии, улучшении качества сервиса, популяризации семейного досуга и повышении туристской привлекательности столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Предприятия, участвующие в фестивале, смогут представить свой бренд потребителям, повысить объема продаж, охватив более 5 000 посетителей.

В Astana Food Fest примут участие более 30 популярных заведений города, которые представят различные национальные кухни мира, фирменные блюда и десерты. Помимо вкусной еды гости мероприятия смогут насладиться насыщенной культурно-развлекательной программой: послушать выступления известных рестораторов, посмотреть фееричное шоу барменов, Live готовку, поучаствовать в мастер-классах по пряничной росписи, по готовке кофе от лучших бариста, в кулинарных конкурсах, и даже в поедании хот-догов и бургеров на скорость.

Всех участников конкурсов ждут интересные подарки от спонсоров, отметили в акимате.

Праздничную атмосферу создадут и выступления live-бэнда и диджея.

В завершение фестиваля состоится награждение участников в различных номинациях. Принять участие в голосовании можно уже сейчас - онлайн опрос проводится на страницах sxodim.kz и visitastana.kz.

Фестиваль будет проходить на гастро-площади «Центр» по улице Достык 16 с 11:00 до 19:00 часов. Вход свободный.

 

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