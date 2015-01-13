Культура
ГАТОБ им. Абая запустил автоматизированную систему продаж билетов
Динара ЮСУПОВА
13 января – ровно в свой 81-й день рождения – ГАТОБ им. Абая запустил автоматизированную систему продаж билетов "Тикетон" на все свои спектакли. Об этом объявили одновременно и театр, и казахстанская система online-продажи билетов в кино, театры и на другие культурные и спортивные события, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Билеты в ГАТОБ будут продаваться по той же цене, что и в кассе. Причем как на официальном сайте театра Gatob.kz, так и на сайте Ticketon.kz.

"Переход на современную систему даст возможность жителям Алматы и гостям города приобретать билеты как через мобильные приложения, так и через кассы театра, – отметил заместитель директора театра заслуженный артист РК Габит Несипбаев. – Переход положительно повлияет на прозрачность внутренней отчетности, анализ востребованности спектаклей, борьбу с перекупщиками билетов".

Алматинцы хорошо знакомы с "кастой" спекулянтов, из-за которых в кассах зачастую не оставалось билетов, а лучшие места продавались с рук с наценкой. Теперь зрители смогут заблаговременно позаботиться о комфортности своего театрального досуга. После приобретения билета в режиме online выбранное место закрепляется за покупателем. На телефон отправляется SMS с 12-значным кодом брони, по которому можно получить традиционный билет в кассе или электронный билет на e-mail с QR-кодом. "E-билет" можно распечатать на принтере, а можно предъявить для сканирования QR-кода на экране мобильного устройства при входе в театр.

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