Газета – летописец истории

Представители «Қазақ газеттері» и местной общественности почтили память выдающегося государственного и общественного деятеля, идейного вдохновителя газеты «Ауыл тілі» Жалау Мынбайулы у его памятника.

Выступая перед общественностью города и студентами колледжей, заместитель акима области Звира Есбергенова, председатель областного маслихата Жанбырбай Матаев, поэт Сабыр Адай, писатель и кинодокументалист Догдырхан Турлыбек, представители ТОО «Қазақ газеттері» говорили о личностях, внесших заметный вклад в историю и культуру региона.

В областном маслихате газетчики поделились своими предложениями относительно того, как вернуть интерес казахстанцев к чтению бумажных изданий. Депутаты облмаслихата во главе с председателем Жанбырбаем Матаевым рассказали о социально-экономическом положении региона, деятельности общественных организаций, решении экологических проблем, социально-экономической модернизации.

После встречи в маслихате представители ТОО «Қазақ газеттері» посетили областное телевидение, где Дихан Камзабекулы в прямом эфире пообщался с жителями региона, ответил на вопросы ведущих и зрителей.

Еще одна встреча состоялась в государственном университете им. Ш. Есенова. Приветствуя гостей, ректор Берик Ахметов презентовал образовательные программы, реализуемые совместно с университетами Германии. В кинозале учебного заведения гости посмотрели и обсудили рабочую версию документального фильма «Жалау Мыңбайұлы», снятого Догдырханом Турлыбеком.

В ходе встреч с представителями местных властей и общественности представители ТОО «Қазақ газеттері» узнали о проводимой работе, направленной на повышение культуры общества посредством приобщения граждан к чтению прессы, о связях между Астаной и регионами.

По словам представителей ТОО, в настоя­щее время традиционные периодические издания испытывают различные трудности. С развитием технологий появилось множество источников информации. Социальные сети также вносят свою лепту. По объективной причине резко сократилась подписка на газеты и журналы.

– Сейчас наиболее важны вопросы культурного развития общества и информационной безопасности. В этом контексте традиционные СМИ, в том числе периодическая печать, необходимы и для старшего, и для нынешнего поколения граждан. Газеты и журналы ТОО «Қазақ газеттері» создают современную историю Мангыс­тау. Это нужно и учителям, совершенно переставшим выписывать газеты и журналы. Мы «возвысились» до уровня, когда учитель казахского языка и литературы не перелистывает страниц газет «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті». Вот если бы они иногда задавались вопросом, почему учитель нации Ахмет Байтурсынулы издавал газету, то, наверное, поняли, какую роль играет бумажная пресса в деле просвещения и повышения грамотности населения, – отметили участники встречи.