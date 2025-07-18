Родилась Наталья Рамазанова в 1991 году в селе Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области. Поскольку населенный пункт находился недалеко от Кургана (чуть больше 130 км), ее семья частенько ездила по выходным в российский город, что, возможно, и стало причиной переезда ее брата и сестры в соседнюю страну.

Наталья же еще с детства решила остаться на малой родине и быть полезной ей. Окончив школу в ауле, она поступила на казахское отделение Костанайского гуманитарного колледжа, а после – в Костанайский государственный университет им. А. Байтурсын­улы по специальности «Филология: казахский язык». Далее была магистратура по специальности «Филология: русский язык», а также заочное отделение по специальности «Юриспруденция» одного из филиалов челябинского высшего учебного заведения в Костанае.

Сейчас, спустя годы, Наталья Сергеевна с теплотой вспоминает период обучения в колледже, так как именно там она начала глубоко изучать казахский язык. В этом нелегком процессе ей оказала большую помощь и поддержку преподаватель казахского языка и литературы Гулалем Ескалиева. Ее методика преподавания дейст­вительно уникальна и чрезвычайно эффективна.

– С первых же недель после поступления в колледж начала чувствовать уверенность в использовании казахского языка. Гулалем ханым предоставила мне возможность пройти индиви­дуальные занятия, что значительно ускорило прогресс. Результаты не заставили себя ждать: мой словарный запас быстро расширялся, улучшилось произношение. Благодаря поддержке педагога начала активно участвовать в олимпиадах и конкурсах, где добивалась высоких результатов. Этот опыт стал важным этапом в моей жизни, – вспоминает Наталья Рамазанова.

В 2010-м наша героиня заняла третье место на республиканском конкурсе «Тіл – халық жанын танудың кілті» в Астане. С 2012 по 2018 год она была председателем молодежного клуба «Тілдарын» при управлении по развитию языков акимата Костанайской области, координируя проекты Ассоциации детских и молодежных организаций. В апреле 2016-го представляла регион на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Любовь к государственному языку и преданность Родине не остались незамеченными: она стала лауреатом «Золотой книги молодежи» Костанайской области.

Повысив уровень образования по многим направлениям, Наталья Рамазанова в 2016–2017 годах работала преподавателем в одной из частных школ, где обучала детей скорочтению и письму. Она с энтузиазмом делилась с ребятишками тем, чему научилась сама, стремясь передать им любовь к обучению.

В 2018 году педагог задумалась: почему бы не создать собственную школу, где дети смогут получать качественные знания в теплой и поддерживающей атмосфере? Так появился ее частный центр, специализирующийся на скорочтении, письме и математике. Это образовательное учреждение успешно функционировало вплоть до 2020-го, пока не было вынуждено закрыться из-за пандемии коронавируса. Но, как говорится, нет худа без добра.

Сегодня Наталья Рамазанова с головой ушла в деятельность возглавляемого ею КГУ. Она воспитывает двоих сыновей, прививая им бесценные качества: преданность родной земле и уважение к окружающим. История нашей героини подтверждает простую, но глубокую истину: «Где родился, там и пригодился». Ведь именно в родном регионе она применяет свои знания, воплощает в жизнь идеи и вносит вклад в развитие общества, выступая образцом для подражания.

Наталья Рамазанова – автор проекта «Мемлекеттік тілге жеті қадам». За три года он охватил все районы Костанайской области, благодаря чему представители разных этнических групп, а это порядка 600 молодых человек, прошли обучающие курсы по казахскому языку.