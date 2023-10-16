Где труд, там и успех

Туркестанская область – один из крупнейших регионов республики, лидирующий если не по занимаемой территории, то наверняка по численности населения. Проблем здесь предостаточно. Жителей, как и прежде, волнуют вопросы, связанные с нехваткой школ и больниц, недостаточным качеством дорожного строительства, дефицитом газа, отсутствием надежного электроснабжения, центрального водопровода, сложнос­тями с созданием новых рабочих мест.

Перед выборами мне довелось встречаться с избирателями, выслушивать замечания и предложения, брать на заметку, чтобы, используя статус депутата, добиваться их реализации. За первые три месяца мною было направлено в Правительство 12 депутатских запросов.

Рад, что положительное решение нашли проблемы строительства школ, проведения водо- и газопроводов. Это в конечном итоге скажется на повышении социального комфорта, благоустройстве населенных пунктов, занятости, а значит, доходах и уровне жизни сельчан.

Пока же в области имеется 125 аулов, жители которых вынуждены покупать либо употреблять воду, в которой превышено содержание соли. Короче, воду очень плохого качества.

Есть села, к которым подведены водопроводы, но чистая питьевая вода к домам сельчан так и не дошла. Такие проблемы есть в районах: Ордабасинском, Отрарском, Жетысайском, Келесском, Казыгуртском, Мактааральском, Сузакском, Тюлькубасском, Шардаринском, Сайрамском, Толебийском, в районе Сауран, а также в городах Арыси, Туркестане и Кентау.

Объекты давно завершены, но живительная влага в дома так и не пришла. Причина – неполноценное исследование запасов подземных вод, неграмотная разработка проектно-сметной документации, отсутствие оборудования у подрядных организаций. В некоторых случаях специалисты, ответственные за прием объекта в эксплуатацию, закрыли глаза на тот факт, что водопровод оказался без воды. Крайним же оказался простой народ.

Водопроводы в сельских округах Жидели, Монтайтас, Дермене в Арыси, каналы К-3 и К-1 нуждаются в капитальном ремонте. Для его выполнения разработана сметная документация на общую сумму более 5 млрд тенге. Финансирование ожидается из республиканского бюджета. Поэтому первый депутатский запрос был посвящен именно ситуации с обеспечением чистой питьевой водой.

В результате Правительством в спе­циальную программу на 2023–2025 годы включено обеспечение централизованным водоснабжением 113 населенных пунктов в Туркестанской области. В 204 аулах будут обновлены водопроводные трубы. Вопрос обеспечения жителей региона качественной питьевой водой находится на контроле Кабмина.

Еще одна проблема, возникающая летом, – нехватка воды для полива. Ежегодно на юге засевают один миллион гектаров земли. Половина из них – поливные. 30 процентов приходится на Жетысайский и Мактааральский районы. Дехкане каждый год сталкиваются с водным дефицитом. Испытывают его в Сарыагашском районе и владельцы

теплиц. Все это оборачивается потерями урожая, а значит, снижением дохода.

Необходимо провести механическую очистку трансграничного магистрального канала Достык, по которому из Узбекистана через Сырдарью на поля поступает вода. Из-за заиливания его пропускная способность уменьшилась в три раза. Нужно отремонтировать и водохранилища региона, автоматизировать управление водными ресурсами, усилить мелиоративный мониторинг орошаемых земель, внедрить технологию экономии поливной воды.

Как известно, утверждена генеральная схема газификации Казахстана на 2015–2030 годы. По состоянию на конец прошлого года в стране обеспечено газом около 11 млн 600 тыс. абонентов. А в Туркестанской области жители 368 аулов до сих пор не имеют доступа к нему. А значит, у них нет возможности открывать цеха по переработке овощей и фруктов, открывать другие промышленные производства.

До сведения Правительства доведен тот факт, что для полного обеспечения жителей области газом необходимо 75 млрд 200 млн тенге. В 2022-м, когда проводился конкурс по газификации, было предусмотрено лишь 584 млн тенге, но в 2023 году при уточнении бюджета и этот объем финансирования по неизвестным причинам сократили. В том числе средства, предусмотренные на газификацию сельского округа Байыркум, аулов Кокжиде, Жидели, Аккала.

Из ответа на запрос в Правительство стало ясно, что эти села будут газифицированы в 2024–2026 годах. В целом же по области до конца года намечено завершить 22 проекта общей стоимостью 6,9 млрд тенге.

Население самой южной области превышает 2 млн человек. Ежегодно рождаются около 40 тыс. детей. Каждый год в школу приходит минимум 10 тыс. первоклассников. Понятно, что нужны новые школы.

На эти цели из Национального фонда и республиканского бюджета выделено 344 млрд 600 млн тенге. Ожидается,­ что в 2024–2025 годах будет сдано в эксплуатацию 63 школы. А нынче нач­нется строительство 29 школ, 34 – в 2024-м, которые будут сданы в 2025 году. На 2023-й выделяется 54,6 млрд, на ­2024-й – 116,8 млрд, на 2025-й – 173,2 млрд тенге.

За счет Фонда поддержки инфраструктуры образования на завершение строи­тельства 11 школ направляется 11,6 млрд тенге. Кроме того, в текущем году в рамках трансфертов общего характера на строительство 37 школ ассигновано 22,6 млрд тенге. Будем держать на контроле целевое расходование этих средств и качество строительства. Впервые выделена такая большая сумма – 344 млрд 600 млн тенге – на строи­тельство учреждений образования.

По мере роста населения в селах появляется потребность в амбулаторных пунк­тах, машинах скорой помощи, а также привлечении врачей общей практики. Потому что тяжелых пациентов, рожениц с патологиями нужно доставлять в райцентр. Между прочим, в городе Арыси намечено строительство поликлиники на 500 посещений в смену стоимостью 3,2 млрд тенге. Как сообщил на депутатский запрос министр финансов, объект будет профинансирован в рамках лимитов на 2024–2026 годы.

Туркестан – один из ведущих регионов по выращиванию тепличных овощей, на него приходится 67% теплиц республики. К сожалению, сильный снегопад в январе принес много проблем, поскольку 94% таких объектов представлены легкими постройками, возведенными в основном самостоятельно и зачастую из подручных материалов.

Для строительства теплиц по новой технологии в соответствии со стандартом хозяйствам необходимо выделить со стороны государства долгосрочные кредиты под щадящие проценты.

В прошлом году по сравнению с предыдущим выращивание в теплицах томатов и огурцов сократилось на 71,8 тыс. тонн. Из-за небольшого числа таких объектов казахстанский рынок заполонила импортная продукция. Наши люди на селе стали меньше работать, перешли на сокращенный график, а то и вовсе остались без дела. Между тем на территории области нет крупных индустриальных производств. Южане традиционно занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции.

Тепличное производство будет интенсивно развиваться и станет конкурентоспособным только тогда, когда государство предоставит реальную помощь, выделяя долгосрочные целевые кредиты под 5%, выплачивая погектарные субсидии.

В мире много государств, которые хорошо развиты именно благодаря сельскому хозяйству, действующему фактически круглый год. В них созданы благоприятные условия для развития данной сферы. К примеру, туристы едут в Европу, чтобы зимой посетить клубничные теплицы. Тепличный агробизнес хорошо развит и в США, эта страна не жалеет средств на поддержку отрасли.

А наше Правительство ориентировано, к сожалению, больше на оказание весомой поддержки крупным агроформированиям. Мелкие хозяйства во всяком случае, специализирующиеся на возделывании овощей в закрытом грунте, остаются не у дел. Правительство рапортовало о том, что проблема теплиц будет решена в рамках программ универсального кредитования «Кен дала», «Агробизнес».

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран. Это благо для облас­ти. Инициативу создания СЭЗ «Turan» поддержали участники ноябрьского саммита с участием глав государств – членов Организации тюркоязычных государств в Самарканде.

Спецзона разместится на территории действующей СЭЗ «Turkistan». Здесь планируется открытие обрабатывающих производств, совместных предприятий с участием тюркских государств. В духовной столице наряду с туризмом нужно развивать и промышленность, создавая рабочие места, ведь город растет, жителей становится больше, и с каждым годом все острее встает вопрос, чем их занять.

В этой связи необходимо внести изменения и дополнения в законы «О специальных экономических и индустриальных зонах», «О занятости населения». Этому поручению Президента уже больше двух лет. Но до сих пор конкретной работы не видно.

Во время встреч с избирателями чаще всего звучат вопросы, касающиеся занятости и снижения пенсионного возраста. На реализацию многочисленных проектов выделяется много денег, но ощутимого результата в плане сокращения безработицы пока нет. Нужно открывать в селах новые, постоянные и реально существующие рабочие места. Акиматы рапортуют, что работой обеспечено множество людей, но на деле выходит совсем другая картина.

Избиратели, разочаровавшись в минис­трах и акимах, с последней надеждой идут к народным избранникам. Нужно честно служить своему народу. Пока не будет доминировать честность, справедливость не восторжествует.