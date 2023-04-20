Генерал Кудебаев мог сбежать через горы – КНБ

По данным директора погранслужбы, Кудебаев хорошо знает местность, у него есть хозяйство в горах.

Фото: ДП Алматы

Заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов предположил, что сбежавший Серик Кудебаев совершил побег из страны через горы. Об этом он сообщил в интервью журналистам в Сенате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Только горный массив Заилийского Алатау с границей Кыргызстана составляет 672 км. Есть версии, что он ушел в горах», – сказал Алдажуманов.

Замглавы КНБ отметил, что Кудебаеву знакомы эти места.

«У него недалеко, в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. В принципе, хорошие проводники у него тоже там есть, возможно. Мы рассматриваем версию ухода через горы», – сказал он.

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск.

В тот же день в Пограничной службе КНБ заявили, что Кудебаев через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстан не пересекал. 12 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что Кудебаев мог улететь через Кыргызстан в Турцию.