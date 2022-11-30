Героев было двое!

Людей из машины, провалившейся под лед в поселке имени Габидена Мустафина Карагандинской области, спасли двое - Думан Какенов и Оразалы Асылханов. И если про Оразалы написали многие, то Думан незаслуженно остался в тени.

Думан находился на берегу, Оразалы - в машине, которая ушла под воду. Корреспондент Kazpravda.kz связалась с Думаном и узнала подробности из первых уст. Он проживает в том же поселке.

Через реку, несмотря на запреты, ездили всегда. К слову, в тот же день здесь же ушла под лед еще одна машина.

- Я был в той стороне по своим делам, уже собирался уходить, как увидел, что машина начала проваливаться. Сразу побежал туда, подполз максимально близко и протянул руку людям, которые уже были в воде, - рассказал герой.

Из ледяного плена удалось вызволить всех пассажиров, а их было четверо. Спасать тонущего человека нелегко, вдвойне тяжело сделать это, когда он в ледяной воде и в зимней одежде.

- Страха не было, я не думал об этом, увидел, что люди тонут, побежал сразу, - говорит Думан.

Молодая женщина ехала с детьми - их и вытащил Оразалы. На берегу Думан оказал малышке первую помощь, сделал искусственное дыхание, после этого они поймали мимо проезжающую машину и повезли в поселковую больницу. И только убедившись в том, что спасенные находятся в надежных руках врачей, Думан поехал домой.

- Когда я увидела, что он мокрый, весь обледенел уже, конечно, испугалась, - рассказывает его мама, Алма Дюсембаева, сотрудник той самой больницы, куда ее сын отвез спасенных им людей.

Уже отогревшись, он рассказал ей, что произошло. А через пару часов им начали звонить жители поселка, весть о чудесном спасении уже разлетелась.

- Все поздравляют меня, говорят, какой сын молодец, герой. Потом уже с ЧС, полиции, акимата, СМИ начали звонить. Гордость есть, конечно, за него, – говорит мама героя.

А сам Думан немного растерян от большого интереса к нему со всех сторон, как это бывает с простым и скромным человеком с большим сердцем.