​Герой особого назначения

В нем было столько энергии, столько жизненных сил, он так много брал на себя, что, казалось, этот человек, закаленный огнем афганской войны, будет с нами еще очень долго…

Он был из той редкой породы людей, для которых понятия дружбы, чести, верности воинскому долгу, порядочности являлись не просто словами, а были сутью его натуры. Наверное, поэтому ему доверяли выполнение секретных заданий особой важности.

Как и солдатами, разведчиками не рождаются, ими становятся в сложную для страны минуту. Вот и Кабдолда Бекжанов, окончив Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, сменил сугубо граж­данскую профессию на военную. Но тогда он еще не знал, что ему придется воевать, причем на чужой территории, трижды (!) пройти через Афган и, вернувшись живым из этого ада, более четверти века «шифровать» свою биографию. О таких, как Кабдолда Бекжанов, пресса тогда не писала – разведчики работали под чужими именами.

Кабдолда Ешенович находился в Афганистане под фамилией Мелкумов, у него, как и всех его товарищей, была своя легенда: во время второй «командировки» он числился инженером-механиком для работы в составе экономического представительства СССР. А свою первую миссию Бекжанов, как и все бойцы спецподразделения «Зенит», выполнял вообще без документов – в случае, если кто-то из чекистов будет убит или взят в плен, никто не должен был знать, что они граждане СССР, ведь «Зенит» был направлен в Афганистан задолго до ввода советских войск – в июле 1979 года.

Как рассказывал мне Кабдолда Ешенович, обстановка тогда в стране была, как говорится, еще та: враждующие группировки выясняли между собой отношения, выстрелы звучали постоянно, все моджахеды ходили с автоматами Калашникова. Не раз ему приходилось быть на волоске от смерти, а в память навсегда запало короткое пуштунское слово «Дреш»! – «Стреляю!», за которым, как правило, следовали лязг затвора и автоматная очередь.

Но Бекжанова судьба хранила, дав при этом до конца испить горечь потерь, побед и поражений. Во время штурма президентского дворца свергнутого президента Амина он потерял своего большого друга, участника Великой Отечественной войны, полковника Григория Ивановича Бояринова, который был не только руководителем этой операции, но и создателем легендарного КУОСа– Курсов усовершенствования офицерского состава, секретного учебного заведения, где готовили командиров групп специального назначения для действий в тылу противника. На базе КУОСа­ был образован первый отряд «Зенит», которому предстояло выполнить первое специальное задание в Афганистане. Потом были совершенно секретные «Вымпел» и «Алтай». Полгода боев в составе «Алтая» стали третьей спецкомандировкой Кабдолды Бекжанова. Затем почти 25 лет все, что было связано с афганской войной, разглашению не подлежало. Это была жизнь под грифом «совершенно секретно».

И лишь несколько лет назад Кабдолда Ешенович получил две, можно сказать, уникальные медали. Одна, юбилейная, в честь генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова – одного из руководителей службы внешней разведки, соз­дателя спецназа КГБ СССР еще в 41-м году, разработчика ряда блестящих операций. Вторая медаль была выпущена в память о Григории Бояринове. Кроме того, Кабдолде Бекжанову был вручен военный крест «За службу – Афган», на котором выбиты слова – «КУОС, Зенит, Каскад, Вымпел». А к своему 65-летнему юбилею бывший разведчик получил именной орден Ильи Григорьевича Старинова – «пат­риарха советского спецназа». Кабдолда Бекжанов – единственный обладатель столь почетной чекистской награды в Казахстане, он прослужил более 30 лет в органах КНБ.

Кабдолда Ешенович был почетным гражданином Кербулакского района, руководителем алматинского филиала общественного объединения «Ветераны внешней разведки» службы «Сырбар», заместителем председателя комиссии по увековечению памяти защитников Отечества и знатных людей РК Алматинского городского совета ветеранов.

Человек удивительной судьбы, Кабдолда Бекжанов был элитой спецназа. Из тех, кто для Родины ничего не пожалели и «даже сердце, как HЗ, не берегли».