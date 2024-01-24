Гибель 50 сайгаков в Улытау прокомментировали в Минэкологии

19 января 2024 года в 25 километрах к северу от поселка Косколь Улытауского района была обнаружена 51 туша сайгаков, передает Kazpravda.kz

Фото с сайта Министерства экологии и природных ресурсов

"При осмотре туш сайгаков установлено, что они погибли по естественным причинам, в результате истощения после гона. На тушах следы отстрела отсутствуют. Решением комиссии туши сайгаков утилизированы путем сожжения на месте выявления. Составлен соответствующий акт, произведена видео-и фотофиксация", - говорится в сообщении.

Также 20 января поступила информация, что в Жанаркинском районе вдоль железной дороги Шубарколь-Кызылжар лежит несколько туш сайгаков. При проверке данной информации инспекторами Охотзоопром факт гибели 25 сайгаков подтвержден, материалы переданы в РОВД Жанааркинского района Улытауской области.

По информации следственных органов, причиной гибели сайгаков стало столкновение с тепловозом. Ведется следствие.