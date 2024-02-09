Гибель лошадей от неизвестной инфекции прокомментировали в Минсельхозе

Сельское хозяйство
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МСХ проводит исследования по факту болезни лошадей в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

 

 

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По их данным, в январе в КХ «Ержан» Е.Бекова и у лошадей, принадлежащих жителю села Торткол М.Жумадильда, были отобраны пробы на эпизоотический лимфангит. Результаты не подтвердили наличие этого заболевания. 

Учитывая эпизоотическую обстановку в Умиткерском сельском округе, Комитет ветеринарного контроля и надзора создал специальную комиссию, куда были включены специалисты Национального референтного центра по ветеринарии и НИИ проблем биологической безопасности.

Комиссия выезжала в сельский округ 2-3 февраля, она отобрала пробы от здоровых, контактных и больных лошадей в селах Умиткер, Торткол, Ульга. Также специалисты встретились с местными жителями.

- Отметим, что во время визита комиссии управлящий КХ «Ержан» лошадей на отбор проб не предоставил. Поэтому 6-7 февраля дополнительно отобрано 11 проб от лошадей в селе Улга и 2 пробы в селе Торткол, а именно в КХ «Ержан». Отобранные пробы доставили в филиал республиканской ветлаборатории и направили в Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. О результатах исследований будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с научным институтом будет проведена вакцинация лошадей и мониторинговые исследования на напряженность иммунитета против эпизоотического лимфангита в условиях карантина. 

В МСХ напомнили, что в селе Умиткер Бухар-Жырауского района с мая 2023 года наложен карантин по эпизоотическому лимфангиту лошадей. За это время изъято и уничтожено 185 голов лошадей с выплатой компенсации из республиканского бюджета. Карантинные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что владельцы лошадей просят чиновников обратить внимание на всю серьезность ситуации с падежом лошадей в Карагандинской области. Они уверены, что у животных лимфангит, поскольку в соседнем селе Умуткер зафиксирована эта инфекция. Они также считают, что чиновники не хотят признать эту болезнь, чтобы не платить компенсацию за падеж скота.

#инфекция #МСХ #лошади

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