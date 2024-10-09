Гимнасты завоевали две золотые медали на Кубке вызова в Венгрии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Команда Казахстана по спортивной гимнастике успешно выступила на этапе Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Olympic.kz

Фото: НОК

Наши спортсмены отметились на турнире двумя золотыми медалями. Обе награды были завоеваны в опрром прыжке.

Первыми на Кубке вызова стали Дарья Ясинская (13.166 балла) и Асан Салимов (14.300 балла). 

Напомним, что мужская команда Казахстана по настольному теннису одержала победу в матче за выход в четвертьфинал чемпионата Азии в Астане. Для того, чтобы попасть в восьмерку сильнейших командных соревнований нашим спортсменам необходимо было выиграть у Саудовской Аравии.

С этой задачей казахстанская команда справилась уверенно, победив со счетом 3:0. Успех сборной принесли Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов.

Матч 1/4 состоится сегодня, 9 октября. Соперник определится позже. 

#Спорт #медали #гимнасты

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