В минувшее воскресенье в первенстве Казахстана среди команд Премьер-лиги вполне мог выявиться чемпион. Столичный клуб имел реальный шанс в третий раз подряд стать лучшим, но этому помешал его главный конкурент – «Кайрат».

За два тура до окончания первенства страны «Астана» опережает алматинцев лишь на три очка (при этом имея одну игру в запасе). Казалось бы, преимущес­тво небольшое, но оно оставляет «Кайрату» лишь гипотетический шанс выиграть заветное «золото».

Не верится, что в оставшихся поединках столичные футболисты не наберут необходимые баллы. Поэтому даже проигрыш в главном казахстанском дерби со счетом 0:2 в Алматы ударил лишь по самолюбию астанинских болельщиков, которые очень хотели отпраздновать звание победителей именно на стадионе самых принципиальных своих соперников. Но последним стоило бы помнить и о том, что клуб из главного города страны борется еще в Кубке республики, а также представляет Казахстан в еврокубках. Так что биться по полной с амбициозными кайратовцами он не станет. К слову, «Астана» в состоявшейся встрече не выглядела беззубо, но алматинская дружина в этот день оказалась сильнее.

Не менее принципиальный ­поединок состоялся и в Шымкенте, где претендующие на «бронзу» чемпионата местный «Ордабасы» и «Иртыш» устроили голевую феерию, забив на двоих 6 мячей (итоговый счет 3:3). Вот здесь была настоящая рубка, о чем говорят три назначенных пенальти, удаление игрока с поля, а также вспыхивавшие на поле стычки. Северяне в случае победы могли гарантировать себе итоговое третье место. Они трижды вели в счете, но южане неизменно сокращали разрыв. У павлодарцев все еще остаются три очка форы и две игры с лидерами первенства – «Астаной» и «Кайратом».

Тем временем не претендующие на распределение призовых мест «Актобе» и кокшетауский «Окжетпес» сыграли вничью – 2:2.

Интригующе складываются игры и у команд, выступающих во второй шестерке чемпионата. Но здесь задачи совсем иные – не лишиться места в элитном дивизионе. А первые претенденты на вылет – «Акжайык», «Тараз» и «Жетысу».

Отличиться нынче смогли лишь уральцы, которые на выезде обыграли лидера группы – костанайский «Тобол» (1:0). В это же время в Талдыкоргане команда, представляющая Алматинскую область, не смогла отобрать заветные очки у клуба из Жамбылской области, завершив встречу с нейтральным счетом – 0:0. Ну, и самым результативным оказался «Атырау», который на своем поле со счетом 2:0 обыграл карагандинский «Шахтер».