Глава аппарата акима Талгарского района лишился должности
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Отставки в администрации продолжаются после резонансного убийства подростка Шерзата Болата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на районный акимат
Руководитель аппарата акима Талгарского района Касымбаев Аслан Нургаипович освобожден от занимаемой должности.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Айдарбеков Танат Есенкельдиевич и его заместитель Бидаев Айбек.
Напомним, 15 октября 2024 года аким Талгара и его заместитель были уволены за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.