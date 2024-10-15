Глава аппарата акима Талгарского района лишился должности

Отставки в администрации продолжаются после резонансного убийства подростка Шерзата Болата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на районный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель аппарата акима Талгарского района Касымбаев Аслан Нургаипович освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Айдарбеков Танат Есенкельдиевич и его заместитель Бидаев Айбек.

Напомним, 15 октября 2024 года аким Талгара и его заместитель были уволены за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.