Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия», – говорится в телеграмме.