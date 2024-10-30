Глава государства поговорил по телефону с эмиром Катара

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Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации Соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.



Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.



Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 по приглашению эмира Катара.



Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.