Глава государства поговорил по телефону с эмиром Катара

Президент
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Между Касым-Жомартом Токаевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани состоялся телефонный разговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации Соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.

Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 по приглашению эмира Катара.

Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.

#Токаев #Катар #Эмир

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