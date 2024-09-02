Глава государства поздравил президента Вьетнама с Днем независимости его страны

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества.

Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.

Президент пожелал То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.

#Токаев #поздравление #Вьетнам

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