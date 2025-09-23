На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с Князем Монако Альбером II, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Отметив динамичное развитие отношений между Казахстаном и Монако, Президент обратил внимание на большой потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства пригласил Князя Альбера II посетить нашу страну с официальным визитом.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.