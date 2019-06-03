Глава государства встретился с семьей Халық қаһарманы Газиза Байтасова
В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьей Халық қаһарманы Газиза Байтасова в Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев посетил дом, где проживает семья героя. Президенту Казахстана показали мемориальную доску, установленную в честь Газиза Байтасова, его фотографии, медали и личные вещи.
Президент в ходе беседы с супругой и сыновьями Халық қаһарманы отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.