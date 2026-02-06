Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана.

Напомним, в столице Пакистана Исламабаде 6 февраля прогремел взрыв в мечети. По предварительной информации, террорист-смертник взорвал взрывчатку у главных ворот. Охранники остановили его у входа, не дав ему проникнуть в основной зал. По последним данным погибло более 30 человек.