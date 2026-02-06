Еще 169 получили ранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число жертв взрыва, произошедшего возле мечети в столице Пакистана, увеличилось до 31 человека. Об этом 5 февраля сообщила газета Dawn со ссылкой на информацию местных властей.

«По меньшей мере 31 человек погиб и еще 169 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети во время пятничной молитвы в столице страны», — говорится в материале.

По уточненным данным, в результате инцидента пострадали как минимум 169 человек, многие из них были доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести.

В столице Пакистана Исламабаде 6 февраля прогремел взрыв в мечети. По предварительной информации, террорист-смертник взорвал взрывчатку у главных ворот. Охранники остановили его у входа, не дав ему проникнуть в основной зал.