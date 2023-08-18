Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии

Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя АО «Казахфильм» Азамата Сатыбалды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры.

Азамат Сатыбалды рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности «Казахфильма» и внес свои предложения по повышению статуса киностудии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «Казахфильм» в свое время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства. Он указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений.

Как считает президент, в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.

Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.