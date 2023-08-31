Глава МЧС обратился к школьникам

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана приняло программу перехода от ликвидации ЧС к их предупреждению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов в преддверии Дня знаний обратился к школьникам, родителям и педагогам.

МЧС взяло курс на формирование культуры безопасности населения. В приоритете – работа с подрастающим поколением.

«Наше министерство приняло программу перехода от ликвидации ЧС к их предупреждению. Я призываю наших школьников подключаться к этой работе путем повышения грамотности в этой сфере. Мы должны противостоять бедствиям и повышать свою грамотность. Каждый ученик должен знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, как предотвратить эти чрезвычайные ситуации», – призвал министр.

 

 

#безопасность #школа #МЧС #школьники #Шарипханов

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