Глава Минкультуры прокомментировала инцидент с журналистом в здании Мажилиса

Мажилис,Скандалы
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Министр информации и культуры РК Аида Балаева отреагировала на скандальную ситуацию с представителем СМИ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Уважаемые коллеги! Взаимная эффективная работа журналистов и госорганов обеспечивает одно из ключевых прав общества - доступ к объективной информации. Однако, не всегда при взаимодействии соблюдается взаимная этика, уважение и культура взаимодействия, как это принято в любой цивилизованной стране. Инцидент, произошедший в стенах Мажилиса с журналистом Мадиной Жатканбаевой, был допущен в равной степени из-за нарушения правил аккредитации со стороны журналиста и действий пресс-секретаря вице-премьера», - отметила Аида Балаева.

Глава Минкультуры напомнила, что на мероприятиях, проводимых государственными органами, журналистам необходимо соблюдать установленные правила аккредитации и регламент мероприятия. В свою очередь, государственные служащие  должны проявлять уважение к журналистам и не воспрепятствовать их профессиональной деятельности.

Она добавила, что министерство организует совещание со всеми пресс-службами государственных органов для повышения эффективности взаимодействия между СМИ и госорганами, а также будет усилена работа Комитета информации по налаживанию между ними конструктивного диалога.

 

#Журналист #комментарий #Аида Балаева #инцидент

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