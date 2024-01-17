Глава Минкультуры прокомментировала законопроект по вопросам доступа к информации

Мнения
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Министр культуры и информации Аида Балаева считает, что делать выводы о нем преждевременно. Работа еще идет, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мажилисе Парламента был презентован законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия. Основная цель законопроекта – дальнейшая реализация концепции «Слышащего государства» и повышение уровня открытости всех ветвей власти.

«Активная дискуссия велась вокруг вопроса проведения публичных обсуждений на портале «Открытые НПА» и анализа регуляторного воздействия по депутатским законопроектам. Замечу, что на данном этапе преждевременно делать выводы. Рабочая группа по законопроекту только приступит к своей работе», - написала она на своей странице в Фейсбук.

Министр отметила, что правительство совместно с депутатским корпусом после обсуждений найдет взаимоприемлемые решения. По ее словам, закон «О доступе к информации» работает с 2015 года и направлен на расширение доступа граждан к информации, а также обеспечение прозрачности деятельности обладателей информации и подотчетности перед обществом.

#мнение #Балаева #законопроект о СМИ

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